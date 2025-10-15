Il vandalisait des voitures à Ouled Fayet : la lourde condamnation tombe

Le tribunal de Chéraga a lourdement condamné un individu. Ce dernier est accusé de destruction de biens de l’État, coups et blessures volontaires sur un mineur de moins de 16 ans, possession illégale d’une arme de 6e catégorie, destruction volontaire de biens d’autrui et atteinte à l’ordre public.

Il y a quelques jours, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux, montrant un jeune homme en train de saccager des voitures de citoyens au niveau du rond-point de la résidence universitaire filles 02 Plateau, dans la commune d’Ouled Fayet. Les services de sécurité ont réussi à identifier l’agresseur, qui a été présenté, dans la foulée, devant les instances judiciaires compétentes.

🟢 À LIRE AUSSI : Les Algériens excessivement nerveux ? Une étude scientifique 2025 apporte une réponse surprenante

Procédure judiciaire et condamnation

« Conformément aux dispositions de l’article 19 du Code de procédure pénale, le parquet près le tribunal de Chéraga informe l’opinion publique que, suite à un signalement émanant des services de police compétents concernant la diffusion sur les réseaux sociaux de plusieurs vidéos montrant un individu en train de bloquer la voie publique et de saccager des véhicules de citoyens au niveau du rond-point de la résidence universitaire filles 02 Plateau (commune d’Ouled Fayet), le parquet a ordonné l’ouverture d’une enquête préliminaire sur les faits. », lit-on dans le communiqué du tribunal de Chéraga.

Concernant l’accusé, il est nommé aux initiales « A.Kh », né le 2 janvier 2000 à Bordj Bou Arréridj, célibataire, ayant déjà des antécédents judiciaires et résidant au quartier 416 logements, bloc 15 n°16, Ouled Fayet.

La même source a ajouté que le 15 octobre 2025, le mis en cause a été présenté devant le parquet, qui, après l’avoir interrogé, a ordonné sa comparution immédiate devant la section des délits. Il a été poursuivi pour les chefs de destruction de biens de l’État, coups et blessures volontaires sur un mineur de moins de 16 ans, possession illégale d’une arme de 6e catégorie, destruction volontaire de biens d’autrui et atteinte à l’ordre public.

🟢 À LIRE AUSSI : Fermeture temporaire d’un important tronçon sur la rocade sud d’Alger Zéralda – Dar El Beida

Verdict et conséquences

Ces faits sont prévus et punis par les articles 269, 290 bis, 407, 407 bis et 442 bis, alinéa 2, du Code pénal, ainsi que par l’article 39 de l’ordonnance n°97/06 relative au matériel de guerre, aux armes et aux munitions.

Après sa comparution devant le tribunal, le prévenu a été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés et condamné à 10 ans de prison ferme, assortis d’une amende de 1 million de dinars algériens, avec incarcération immédiate à l’audience.

🟢 À LIRE AUSSI : Un directeur d’hôpital condamné à 20 ans de prison ferme