Il rêve de gagner la CDM avec l’Algérie : l’appel émouvant d’un jeune handicapé à la FAF

Un jeune handicapé algérien appelle le ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que la fédération algérienne de football à créer le Foot Fauteuil en Algérie. Une discipline qui a été créée en France, mais qui n’existe pas dans notre pays.

Le Foot Fauteuil est une variante du football pratiquée par des personnes handicapées en fauteuil électrique. Ce sport est rattaché à la Fédération française handisport. Il existe aussi la fédération internationale de Foot Fauteuil (FIPFA). Il faut dire que ce type de sport est très répandu en France. En effet, un championnat du Foot Fauteuil a été créé en 1992 avec 11 équipes seulement. Et ce, sur demande de jeunes passionnés de football de pratiquer ce sport en fauteuil électrique.

Mais cette variante de football n’existe pas en Algérie. Et pourtant, il y a plusieurs handicapés passionnés à la balle ronde. Hélas, ils n’ont pas eu l’opportunité de la pratiquer.

Adam, un jeune franco-algérien appelle le MJS et la FAF à créer l’équipe nationale de Foot-Fauteuil

Adam (22 ans), est un jeune franco-algérien qui pratique le Foot Fauteuil en France. Il appelle le ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que la fédération algérienne de football de créer le sport en question en Algérie.

« Bonjour, je suis Adam, 22 ans, d’origine algérienne. Je pratique le Foot Fauteuil depuis 5 ans. J’aimerais bien que la FAF crée une équipe nationale pour pouvoir représenter l’Algérie et gagner des Coupes du Monde. One, two three, viva l’Algérie ». Affiche-t-il son souhait, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

« Je voudrais soumettre au ministère de la jeunesse et des sports et à la fédération algérienne de football la demande de bien vouloir approcher ce sport pour en faire un réel projet et de créer une sélection qui fera partie de la FAF. Au même titre que la sélection féminine, U23 et celle de Djamel Belmadi ». A-t-il ajouté.

Il faut dire que plusieurs internautes soutiennent le jeune Adam dans son projet. Reste à savoir maintenant si le MJS et la FAF répondent à l’appel.