Il restitue 470 millions à une mère désespérée : le geste héroïque d’un agent de la SNTF

En ce mois sacré de Ramadan, où les cœurs s’adoucissent et la générosité s’épanouit, un geste d’une pureté exceptionnelle a illuminé la ville de Blida. Abdelrahmane Benkortbi, un jeune agent de sécurité à la Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) à la gare de Chiffa (Blida), a restitué une somme colossale de 470 millions de centimes, qu’il avait trouvée lors de son service.

Il s’est avéré que cet argent appartenait à une vieille dame qui avait été contrainte de vendre sa maison pour financer une opération chirurgicale urgente pour son fils, qui avait un besoin crucial de traitement.

Avec un acte empreint d’intégrité et de noblesse, Abderrahmane, animé par une foi profonde et un sens aigu de l’humanité, n’a pas hésité un instant. Il a rendu l’intégralité de la somme à cette mère éplorée, prouvant ainsi que les valeurs d’honnêteté et d’intégrité sont toujours vivantes parmi les Algériens, et que l’humanité doit rester une valeur omniprésente en toutes circonstances.

Un geste qui redonne foi en l’humanité : un jeune homme rend 470 millions de centimes à une famille en crise

En reconnaissance de ce geste noble, la SNTF a honoré le jeune Abdelrahmane Benkortbi, agent de sécurité interne à la gare de Chiffa, pour son dévouement et son honnêteté dans son travail.

Ce récit inspirant rappelle que, même dans les moments les plus sombres, des actes de bonté et de générosité peuvent illuminer le quotidien et redonner foi en l’humanité.

Abdelrahmane Benkortbi, par son intégrité et son altruisme, n’est pas seulement un modèle pour les agents de la SNTF, mais aussi pour tous les jeunes Algériens. Son geste prouve que les valeurs d’honnêteté et de solidarité sont toujours vivantes et qu’elles peuvent guider nos actions, inspirant ainsi une génération à construire un avenir meilleur.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’un Algérien fait preuve d’une telle probité en rendant une somme colossale. On se souvient encore de l’histoire émouvante de cet agent de propreté de la commune de Berriane, dans la wilaya de Ghardaïa.

Dans un acte de probité qui fait chaud au cœur, cet agent d’entretien avait rendu une somme d’argent avoisinant les 500 millions de centimes à son propriétaire, résidant dans la wilaya de Msila. L’agent avait trouvé le sac contenant l’argent lors de ses rondes et avait lancé un appel sur les réseaux sociaux pour retrouver son propriétaire.

Son geste avait été salué par toute la communauté, montrant une fois de plus que l’honnêteté et la générosité sont des valeurs profondément ancrées dans la société algérienne.