Il reproche aux sponsors d’encourager la médiocrité : Hicham Bougouffa pousse un coup de gueule

Le journaliste algérien talentueux Hichem Bougouffa, connu pour ses émissions sociales, a annoncé hier son absence de la grille TV du ramadan 2023. En effet, cette mauvaise nouvelle a été relayée via une vidéo publiée par l’intéressé lui-même sur ses réseaux sociaux. Notamment via sa chaine YouTube. Hichem Bougouffa a également révélé que son programme prévu pour le mois de janvier dernier avait été arrêté à cause du sponsoring de l’émission.

À vrai dire, le journaliste a expliqué son absence par le manque de sponsors pour les émissions “constructives”, contrairement à ce qui se passe avec les programmes de qualité médiocre. Selon lui, les sponsors préfèrent que leur nom apparaisse dans des programmes qui font le buzz, peu importe la nature du contenu diffusé.

Comme on l’avait mentionné plus haut, Hichem Bougouffa est connu pour ses émissions sociales qui traitent souvent des problèmes de la société algérienne. Notamment, l’exclusion sociale, la situation des femmes et des enfants… Ses émissions ont souvent permis de réunir des familles séparées et sensibiliser l’opinion publique sur ces problématiques.

Hichem Bougouffa : les sponsors favorisent les animateurs actifs sur les réseaux sociaux

Malgré son engagement et sa notoriété, Hichem Bougouffa se retrouve, cependant, confronté à la difficulté de trouver des sponsors pour financer ses émissions. Cette situation n’est malheureusement pas nouvelle dans le monde des médias, où les programmes qui génèrent le plus d’audience ne sont pas forcément les plus pertinents ou les plus utiles pour la société.

Sans ce sillage, Bougouffa a indiqué que les sponsors favorisent les animateurs qui sont actifs sur les réseaux sociaux. Notamment, ceux qui ont atteint 1 million d’abonnés sur Instgram. D’après lui, c’est la cause principale de la médiocrité des programmes diffusés sur les chaines algériennes. Par ailleurs, on notera que le youtubeur a animé plusieurs émissions dans plusieurs chaines TV algériennes.

On citera, de ce fait, « Li fat mat ». Pour rappel, cette émission a été arrêtée par l’Autorité de régulation de l’audiovisuel à cause d’un épisode, jugé contraire à la morale. Effectivement, les programmes qui ont un impact positif sur la société doivent être favorisés et soutenus. En attendant, les téléspectateurs algériens devront malheureusement se passer des émissions de Hichem Bougouffa pour le Ramadan 2023, mais espèrent le voir bientôt de retour sur leurs écrans.