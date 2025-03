Il récite le Coran dans une église : un Algérien au cœur d’une vive polémique en France

La Grande Mosquée de Paris condamne un « acte offensant » dans l’église Saint-Pierre-Le-Jeune de Strasbourg, après qu’un influenceur algérien, connu sous le pseudonyme Fobustiktok, s’est filmé en train de réciter la Sourate Maryam.

Fobus, comme il se nomme sur le réseau social Tiktok, a publié une vidéo le montrant en train de lire un passage du Coran, notamment la Sourate Maryam, dans une église catholique de Strasbourg. Sur la toile, son geste a été qualifié de « provocation » et de « manque de respect » envers les communautés chrétienne et musulmane.

Il publie une vidéo sur Tiktok où il récite du Coran dans une église catholique

Les faits remontent au 9 mars dernier. Fobus a créé la polémique en diffusant une vidéo de lui en train de réciter la sourate Maryam dans une église catholique de Strasbourg. La séquence montre qu’il a été interpellé verbalement par une personne qui exprime son mécontentement.

Par ailleurs, Fobus publie une nouvelle vidéo dans laquelle, il explique que son acte « n’a rien d’offensant » et assure que sa démarche « est empreinte de respect entre les deux religions« , et qu’elle est menée à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

La Grande Mosquée de Strasbourg a vite réagi à cette vidéo. Dans un communiqué, l’instance « condamne avec vigueur cette offense intolérable » et rappelle que les communautés religieuses de Strasbourg ont toujours entretenu « des relations respectueuses, ouvertes et sincères« .

De son côté, la Grande Mosquée de Paris a publié un communiqué dans lequel elle dénonce et condamne un acte offensant et « très irrespectueux« , qui suscite légitimement « la consternation des communautés chrétienne et musulmane« .

En effet, la Grande Mosquée de Paris juge que l’influenceur « s’est mis en scène avec inconséquence et provocation au sein de l’église pour y réciter la Sourate Maryam » et qu’il « n’a pas montré de considération pour ses prochains ni suivi le message tolérant du Noble Coran et de cette sourate en particulier« .

« La coexistence fraternelle entre les religions repose sur un principe fondamental : celui du respect. L’islam nous demande de ne jamais chercher à offenser autrui » souligne Chams-eddine Hafis avant d’ajouter « si les religions ont une réelle filiation spirituelle et ont en commun de nombreuses valeurs, il est fondamental de respecter les lieux de chaque culte et les rites auxquels ils sont dévolus« .

Face à cet incident, la Grande Mosquée de Paris appelle à la vigilance, soulignant qu’un tel acte, qu’il résulte d’une maladresse ou d’une intension malveillante, est susceptible de créer de la confusion et de la division.

