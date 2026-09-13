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Faits Divers

Il profanait le Coran pour ses rituels : coup de filet de la police à Saïda

ZB
Zakaria Benhammadi
2 min de lecture
Il profanait le Coran pour ses rituels : coup de filet de la police à Saïda
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Un homme présenté comme un guérisseur aux pouvoirs surnaturels a été mis hors d’état de nuire à Saïda. Les policiers de la brigade de répression du banditisme, rattachée au service de wilaya de la police judiciaire, l’ont interpellé pour une série de faits graves, dont la profanation du Livre saint. Chez lui, les enquêteurs ont mis la main sur une petite fortune en liquide et tout un attirail destiné à ses rituels.

L’affaire a été rendue publique par un communiqué des services de sécurité de la wilaya. Le suspect y est décrit comme un adepte de pratiques occultes qu’il monnayait auprès d’une clientèle en quête de solutions miracles. Son activité clandestine lui rapportait suffisamment pour accumuler une somme rondelette, retrouvée lors de la perquisition.

Les charges retenues contre le présumé sorcier de Saïda s’accumulent

Quatre qualifications pénales pèsent sur le mis en cause. Les policiers évoquent l’escroquerie par exploitation d’un prétendu pouvoir surnaturel, la pratique de la divination et de la prédiction de l’avenir, mais aussi l’atteinte à un précepte établi de la religion. S’y ajoute le chef le plus lourd symboliquement : la profanation du Coran, utilisé dans le cadre de ses manipulations.

En Algérie, ce type de dossier relève du droit commun et non d’une simple affaire de mœurs. Le législateur sanctionne fermement ceux qui abusent de la crédulité d’autrui en se prévalant d’une autorité imaginaire. La sorcellerie et le charlatanisme sont ainsi traités comme des formes d’escroquerie, avec des peines qui peuvent être alourdies lorsque des textes religieux sont détournés.

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Une saisie qui révèle l’ampleur du commerce des rituels occultes

La fouille du domicile a livré un inventaire éloquent. Les policiers ont saisi une somme avoisinant les 4 millions de centimes, montant qui témoigne du rendement de cette activité interdite. À côté des billets, des flacons de préparations diverses et des herbes destinées aux séances de magie ont également été récupérés.

Ces ingrédients constituent des pièces à conviction essentielles pour le dossier. Ils permettent d’établir le caractère organisé et lucratif de la pratique, bien au-delà d’un geste isolé. Le suspect recevait, semble-t-il, des personnes venues chercher une réponse à leurs problèmes sentimentaux, familiaux ou professionnels.

Une procédure judiciaire a été constituée à l’encontre de l’intéressé, avant sa présentation devant le procureur de la République près le tribunal de Saïda. C’est désormais au parquet qu’il revient de décider de la suite : citation directe, ouverture d’une information judiciaire ou placement sous contrôle.

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Zakaria Benhammadi

Zakaria Benhammadi - Journaliste senior – Sport, politique et justice

Zakaria Benhammadi est journaliste senior au sein d'Algerie360. Spécialisé dans l'actualité sportive, il couvre l'équipe nationale algérienne, la Ligue 1 et les joueurs algériens évoluant à l'étranger. Il traite également les grands dossiers politiques et judiciaires

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