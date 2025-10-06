Il poignarde un Irakien en plein live TikTok : un Algérien suspecté du meurtre arrêté en Italie

Un homme de 28 ans, de nationalité algérienne, a été arrêté jeudi en Italie, près d’un mois après le meurtre d’Ashur Sarnaya, un ressortissant irakien résidant à Lyon. Il est soupçonné d’avoir été présent lors du drame et devrait être extradé vers la France dans les semaines à venir.

Le drame s’est produit le mercredi 10 septembre, peu avant 22 h 30. Ashur Sarnaya, qui était en fauteuil roulant, a été agressé et frappé au cou avec une arme blanche devant l’entrée de son immeuble, situé rue Sergent Michel-Berthet à Vaise. La victime qui était alors en plein live TikTok, s’est effondrée.

Les internautes ont assisté à la scène, horrifiés : ce jour-là, l’agresseur attendait l’Irakien en fauteuil roulant au pied de son immeuble, où il vivait avec sa sœur. L’assaillant a frappé la victime à la gorge avec une arme blanche avant de prendre la fuite. Depuis, les images des derniers instants d’Ashur, le bas de son visage en sang, hantent les réseaux sociaux.

Un suspect algérien interpellé en Italie

Malgré l’arrivée rapide des secours, Ashur était en arrêt cardio-respiratoire et n’a pu être réanimé. Suite à cet incident, le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour homicide volontaire, confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS).

Suite à cette enquête, un suspect de 28 ans a été arrêté en Italie dans le cadre de l’assassinat d’Ashur Sarnaya à Lyon. De nationalité algérienne, cet homme est soupçonné d’avoir été présent le 10 septembre près du lieu du crime. Interpelé jeudi dernier dans la région de Bari, dans le sud de l’Italie, il fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen et devrait être extradé vers la France pour être interrogé par la police lyonnaise.

La piste du mobile religieux a été rapidement soulevée par ses proches, qui ont rappelé que cet Irakien recevait des menaces pour ses vidéos à caractère chrétien. L’enquête menée par la police judiciaire de Lyon a étudié tous les moyens.

Une enquête particulièrement compliquée

D’ailleurs, d’importants moyens ont été déployés, notamment pour analyser le téléphone de la victime et ses différentes activités sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, l’arrestation de ce premier suspect est considérée comme une étape clé, mais les enquêteurs restent prudents. En effet, les investigations, jugées « particulièrement complexes« , se poursuivent afin d’établir les circonstances exactes du drame et de confirmer l’identité de l’auteur du coup fatal.

Alors que les proches d’Ashur lui rendent hommage avec des messages de solidarité avec sa famille, la droite française ne s’est pas empêchée de s’emparer de ce drame pour l’attribuer à un « islamiste« .

