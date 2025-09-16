Il piégeait des femmes avec un faux-profil de riche Émirati : un escroc écroué à Chlef

Les services de la police de la wilaya de Chlef ont annoncé, ce lundi, l’arrestation d’un jeune homme d’une vingtaine d’années spécialisé dans les escroqueries via les réseaux sociaux. L’opération a été menée par la brigade de lutte contre la cybercriminalité, rattachée à la police judiciaire, après réception d’une plainte déposée par l’une de ses victimes.

Selon les détails communiqués, l’individu utilisait de faux numéros de téléphone et des comptes fictifs pour piéger ses cibles, majoritairement des femmes. Il leur soutirait des sommes d’argent en plusieurs versements, en usant de menaces et de chantage. L’une des plaignantes a confié avoir versé des montants importants après avoir été menacée de voir ses photos et informations personnelles publiées en ligne.

Il promettait des voyages et menaçait de diffuser des photos : un cyber-escroc tombe à Chlef

Sous la supervision du parquet compétent, une enquête technique approfondie a été ouverte. Les policiers sont parvenus à identifier le suspect et à le localiser. Leur investigation a permis de découvrir qu’il usurpait l’identité d’un citoyen originaire du Golfe, présenté comme influent et aisé. Sous cette fausse identité, il promettait à ses victimes d’intervenir en leur faveur pour obtenir des avantages, notamment des opportunités de voyage à l’étranger, en échange d’importantes sommes d’argent.

Une fois arrêté, le suspect a été confronté aux preuves collectées. Les enquêteurs ont établi qu’il s’était spécialisé dans ce type d’arnaques en ligne, visant exclusivement des femmes. À travers un appel lancé au public, d’autres victimes se sont manifestées, confirmant avoir subi le même stratagème. Le mis en cause les menaçait systématiquement de publier leurs photos personnelles sur les réseaux sociaux s’il n’obtenait pas les sommes exigées.

L’escroc présenté devant la justice à Ténès

Les autorités soulignent que cette opération illustre l’efficacité du travail de terrain conjugué aux techniques d’investigation numérique. La police a transmis à la justice le dossier pénal du suspect, puis l’a présenté devant le tribunal de Ténès. Il devra répondre de ses actes et sera poursuivi pour escroquerie, usurpation d’identité et menaces de chantage.

La police de Chlef appelle les citoyens à la vigilance et à ne jamais répondre aux sollicitations suspectes circulant sur les réseaux sociaux. Elle recommande également de signaler rapidement toute tentative d’escroquerie ou de menace afin de permettre une intervention rapide des services compétents.

Cette affaire met en lumière l’ampleur croissante de la cybercriminalité en Algérie, et rappelle la nécessité pour les usagers d’internet, notamment les femmes souvent ciblées, d’adopter des comportements prudents et de protéger leurs données personnelles en ligne.