Il orchestre avec brio la cérémonie d’investiture de Trump, l’Algérien Mohamed Benamar épate aux US

Mohamed Salah Benamar, un jeune talent d’origine algérienne, a captivé l’attention des réseaux sociaux et des médias ces dernières 24 heures. Il a été révélé qu’il avait supervisé la couverture médiatique et la réalisation technique de la cérémonie d’investiture du 47ᵉ président des États-Unis, Donald Trump, qui s’est tenue le lundi 20 janvier 2025.

Mohamed Salah Benamar, le talent algérien au cœur de l’investiture présidentielle américaine

Les cérémonies d’investiture présidentielle aux États-Unis sont des événements d’une importance mondiale, attirant les regards pour leurs discours emblématiques, leur organisation millimétrée et la présence de figures politiques et diplomatiques de premier plan. Cette année, les organisateurs ont misé sur l’expertise de Mohamed Salah Benamar, un choix salué par les médias américains comme une première historique.

Né à Sougueur, dans la wilaya de Tiaret, Mohamed Salah Benamar a étudié les médias et la communication à l’Université d’Alger avant de débuter sa carrière dans la presse nationale. En quête de nouvelles perspectives, il a émigré aux États-Unis en 2011, où il a rapidement émergé comme une figure clé dans le domaine de la production audiovisuelle.

Il a fondé sa propre entreprise, ce qui lui a permis de développer un vaste réseau de contacts dans les sphères politiques et médiatiques américaines. Par la suite, il a intégré une grande société de production audiovisuelle et gravi les échelons pour devenir directeur de son antenne à Washington.

Un Algérien sous le feu des projecteurs à Washington

Lors de l’investiture présidentielle, Mohamed Salah Benamar a ainsi joué un rôle central en supervisant tous les aspects techniques, y compris les équipements de tournage et le montage. Son travail, salué pour sa précision et son excellence, a été qualifié de succès exceptionnel, mettant en lumière les compétences algériennes sur la scène internationale.

Au-delà de sa carrière professionnelle, Mohamed Salah Benamar s’investit dans le rapprochement entre l’Algérie et les États-Unis. Il a ainsi fondé l’Association algéro-américaine à Washington, une organisation dédiée à la promotion des échanges culturels et au soutien de la diaspora algérienne.

Parmi ses contributions notables figure l’instauration de la célébration annuelle de l’indépendance algérienne, chaque 5 juillet, sur le sol américain. Cet événement symbolique renforce les liens entre les deux pays et valorise le patrimoine algérien à l’étranger.

Le choix de Mohamed Salah Benmar pour cet événement prestigieux résulte notamment des recommandations d’Abd El Rahmane Benghanem, conseiller du président Trump, lui-même d’origine algérienne. Ce partenariat souligne l’importance croissante des talents issus de la diaspora dans les grandes sphères internationales.