« Il n’y aura pas de sélection en équipe d’Algérie pour moi », un binational persiste et signe

Le débat aura animé les supporters pendant plusieurs années, mais il semble désormais clos. Toujours éligible pour porter le maillot de l’équipe nationale algérienne, Maxime Lopez a mis un terme définitif aux spéculations. Le milieu de terrain du Paris FC a clairement indiqué qu’il ne rejoindra pas les Verts, affirmant avec fermeté qu’« il n’y aura pas de sélection en équipe d’Algérie » le concernant.

Invité à s’exprimer sur Ligue 1+, le joueur formé et révélé à l’Olympique de Marseille a tenu à clarifier sa position, souvent sujette à interprétation. S’il reconnaît un lien affectif avec l’Algérie à travers sa mère et ses grands-parents, enterrés sur la terre algérienne, Maxime Lopez estime toutefois ne pas avoir l’attache suffisante pour représenter le pays sur le plan sportif. « Honnêtement, depuis très jeune j’ai pris position sur les sélections. J’ai toujours parlé de l’équipe de France », a-t-il rappelé.

Des déclarations parfois ambiguës

Ces dernières années, certaines de ses déclarations avaient laissé penser à une éventuelle ouverture vers la sélection algérienne, notamment lorsqu’il avait évoqué la possibilité de répondre favorablement à un appel. Mais aujourd’hui âgé de 28 ans, le joueur considère qu’il est temps de faire preuve de lucidité. « Je crois qu’aujourd’hui j’arrive à un âge où il faut savoir être raisonnable », explique-t-il, mettant fin à toute ambiguïté.

Dans un discours empreint de respect, Maxime Lopez a également tenu à souligner qu’il ne souhaitait pas occuper une place qu’il estime davantage méritée par d’autres. Selon lui, plusieurs joueurs ont un lien plus fort avec l’Algérie et incarnent mieux les valeurs de la sélection nationale. « Il y a des joueurs qui sont plus à même que moi à aller représenter l’Algérie, qui le méritent plus, des joueurs plus locaux, qui ont une plus grosse attache que moi », a-t-il souligné.

Une décision mûrement réfléchie

Cette décision, mûrement réfléchie, n’est pas le fruit d’un choix impulsif. Le milieu de terrain affirme en avoir longuement discuté avec ses proches avant de trancher définitivement. Tout en fermant la porte à une aventure avec les Verts, il n’a pas manqué d’exprimer son admiration pour l’équipe nationale algérienne. « J’ai énormément de respect pour eux, pour le peuple, pour l’équipe nationale que je supporte parce que j’ai des amis qui y jouent », a-t-il confié.

Enfin, Maxime Lopez a adressé ses encouragements à la sélection algérienne pour les échéances à venir, notamment la Coupe du monde-2026. Un message sincère qui, malgré la déception de certains supporters, met un point final à un feuilleton longtemps entretenu.