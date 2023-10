« Il n’aurait pas fais ça avec Slimani ou Belaïli », un consultant tacle Belmadi

L’incident qui s’est produit entre Djamel Belmadi et l’attaquant Said Benrahma a fait le buzz sur les réseaux sociaux et dans la presse locale et internationale. Un consultant de la chaine sportive émiratie « Abu Dhabi Sports » tacle le sélectionneur nationale.

Le match amical ayant opposé l’Algérie à L’Egypte s’est soldé sur un score nul (1-1). Le fait marquant du match, c’est l’incident qui s’est produit entre Djamel Belmadi et Said Benrahma. L’attaquant de West Ham, qui n’a pas apprécié son changement, aurait refusé de serrer la main au sélectionneur national à sa sortie, au moment où il a été remplacé par Houssem Aouar lors de la deuxième mi-temps. Connu pour son sang chaud, Belmadi a agrippé Benrahma.

Une action qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux et dans la presse. Elle a également suscité la réaction des médias internationaux. Sur le plateau de la chaine sportive « Abu Dhabi Sports », qui a retransmis le match en direct, un consultant tacle le sélectionneur national.

« Belmadi n’aurait pas dû se comporter de la sorte. Il n’aurait fait ça avec Islam Slimani et Youcef Belaïli ou encore Baghdad Bounedjah. Il savait que Benrahma ne va pas réagir car c’est un garçon gentil et calme ». Dira-t-il. Les autres consultants présents sur le plateau n’ont également pas apprécié l’attitude du driver des Verts.

Belmadi refuse de s’expliquer dans la conférence de presse

Comme il fallait s’y attendre, les médias présents à la conférence de presse d’après-match ont interrogé Belmadi de ce qui s’est passé avec Benrahma. Mais il a refusé de dramatiser l’incident.

« Ce qui s’est passé avec Benrahma arrive souvent dans le foot. Il n’était pas satisfait de sortir et de son match et moi non plus. Ça ne va pas plus loin (…) J’espère que vous n’allez pas en faire le sujet sur vos plateaux et y dédier toute une émission ». S’est-il contenté de dire.

Quant à Benrahma, il a refusé de s’exprimer aux médias à la zone mixte. Il a quitté le vestiaire directement vers le bus.