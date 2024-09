Il met fin à sa carrière à 29 ans : Enzo Zidane révèle les raisons de sa retraite prématurée

Enzo Zidane, le fils du légendaire Zinedine Zidane, a annoncé son départ à la retraite à seulement 29 ans. Une nouvelle qui a suscité de vives interrogations parmi les amateurs du football.

Enzo Zidane est un ancien milieu de terrain qui a évolué au club de Fuenlabrada, en troisième division espagnole. Cependant, il a décidé de mettre fin à sa carrière pour différentes raisons.

Le joueur, étant sans club depuis 2023, a fait face à divers obstacles. Désormais, il préfère redéfinir son identité en dehors du monde du sport.

Pourquoi Enzo Zidane décide de mettre fin à sa carrière de footballeur ? ?

La carrière d’Enzo Zidane était semée d’embûches, dont il a fait part lors d’une interview à Marca. Il a évoqué les difficultés liées au poids de son nom. Étant le fils d’une légende, Zinedine Zidane, Enzo a grandi dans l’ombre de son père.

Il a donc décidé de changer de voie, loin des projecteurs dont les attentes sont démesurées. Il souhaite se libérer et se concentrer sur sa vie de famille afin de passer plus de temps avec ses proches.

🟢 À LIRE AUSSI : Dortmund : le message fort de Nuri Sahin à Ramy Bensebaini

Ce départ définitif est le fuit d’une mûre réflexion, qui lui ouvre les portes à de nouvelles voies professionnelles, loin des terrains du football sur lesquels il a vécu une pression constante et des comparaisons incessantes avec son père.

Une carrière en demi-teinte : Enzo sous l’ombre de son père

Le parcours d’Enzo Zidane a commencé à l’âge de 9 ans, lorsqu’il intègre le centre de formation du Real Madrid.

À ce moment-là, il était déterminé pour bâtir un avenir radieux dans le football. Il apparaît pour la première fois avec l’équipe senior du Real Madrid lors de la saison 2016/2017. Un match de la Copa del Rey durant lequel il marque un joli but. Toutefois, celle-ci fut sa seule apparition avec le club.

🟢 À LIRE AUSSI : Le TOP 06 des plus gros salaires du championnat d’Algérie 2024/2025

Par la suite, Enzo Zidane a intégré huit clubs en seulement six ans, dont le CD Aves et le FC Lausanne-Sport. Ces changements d’équipes étaient accompagnés de plusieurs défis.

En somme, Enzo Zidane a préféré se retirer de l’univers du football professionnel et prendre sa retraite à l’âge de 29 ans. Une décision motivée par la frustration et l’envie de consacrer son temps à sa famille, et peut-être de nouveaux projets professionnels.