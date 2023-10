« Il m’a insulté », Naim Soltani annonce la suspension des travaux de restauration du domicile d’Ammi Amar (vidéo)

L’entrepreneur et animateur de l’émission de bienfaisance, El Yed Fel Yed, Naim Soltani, a annoncé la suspension des travaux de restauration du domicile d’un personnage connu pour ses vidéos sur les réseaux sociaux.

En effet, dans une vidéo publiée sur la page de son émission, Naim Soltani, l’entrepreneur algérien connu pour ses multiples œuvres caritatives au profit des familles précaires, a dit, « Je tiens à vous informer que nous avons suspendu les travaux de restauration du domicile d’Ammi Amar, alias Mario, à Al-Abadia dans la wilaya d’Ain-Defla ».

Très attendu par les internautes, la restauration de la maison d’Ammi Amar, connu pour ses coups de sang, ne sera pas achevée.

Naim Soltani revient sur les causes de cet arrêt imprévisible, « Une chose complètement inattendu s’est produite. Ammi Amar nous a insulté. Une cargaison est arrivée hier ici à Al-Abadia. Il a exigé qu’elle soit gardée ici. Nous lui avons expliqué que les travaux de revêtement de sol sont finis et qu’il n’a pas besoin de ce don. Nous lui avons aussi expliqué que ce don sera exploité dans d’autres maisons de gens en situation précaire. Il a refusé et m’a insulté. », ajoute Naim Soltani.



Suspension des travaux chez Ammi Amar : la réaction de la toile

Indiquant qu’il « n’accepte pas ces insultes » alors qu’il œuvre pour le bien d’Ammi Amar, l’entrepreneur algérien, Naim Soltani, a annoncé la suspension des travaux de restauration du domicile du vieil homme connu pour ses vidéos colériques sur la toile.

Suite à cette annonce, les réactions des internautes ont été distinctes. Ainsi, beaucoup d’internautes ont invité Naim Soltani à ne pas s’en vouloir au vieux monsieur et de tenir compte de sa situation.

D’autres internautes ont blâmé « Amar Mario », lui reprochant un comportement inadéquat avec une personne qui avait fait preuve de sincérité en mobilisant des équipes et en faisant des appels aux dons pour l’aider.

