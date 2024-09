Il leur promettait des études à l’étranger… Un réseau ciblant les étudiants démantelé à Alger

Alger, le 09 septembre 2024 – Les services de sécurité d’Alger ont réussi à démanteler un réseau criminel transfrontalier composé de six individus, impliqués dans une affaire d’escroquerie visant des étudiants universitaires, selon un communiqué publié lundi par les mêmes services.

La même source a précisé que « les services de sécurité de la wilaya d’Alger, représentés par la brigade de lutte contre la contrebande de migrants et le trafic d’êtres humains de la troisième circonscription de la police judiciaire à El Biar, ont réussi à arrêter les membres de la bande âgés entre 20 et 50 ans« .

🟢 À LIRE AUSSI : Piratage de comptes postaux : les autorités démantèlent un réseau d’escrocs en ligne

L’affaire a été déclenchée par la plainte d’une étudiante ayant été victime d’une escroquerie de 15 000 euros, promise à une place dans une université étrangère par ce réseau : “suite à une plainte déposée par une étudiante auprès des services de police, selon laquelle elle avait été victime d’une escroquerie d’un montant important de 15 000 euros, par un groupe qui lui avait fait croire qu’elle étudierait dans une université étrangère », ajoute le communiqué.

Au cours de leur enquête et grâce à des renseignements précieux, les forces de l’ordre ont découvert que de nombreux autres étudiants avaient été escroqués de sommes importantes par ce même groupe : « le cercle des victimes de ce groupe d’étudiants s’est élargi, ayant été escroqués de sommes d’argent importantes. En exploitant au mieux les moyens techniques et matériels disponibles, et grâce à un mandat de perquisition ainsi qu’une extension de compétence, les éléments de la brigade ont réussi à récupérer une somme d’argent en monnaie nationale supérieure à 632 millions de centimes et des sommes en devises étrangères estimées à 35 495 euros« .

Alger : Démantèlement d’un réseau criminel international escroquant des étudiants

Fort d’un mandat de perquisition, les éléments de la brigade ont pu récupérer :

Une somme en monnaie nationale supérieure à 632 millions de centimes

Des sommes en devises étrangères : 35 495 euros , 10 132 dollars , 1020 livres sterling et d’autres devises

, , et d’autres devises Des ordinateurs, des imprimantes et des tampons administratifs différents

Ce réseau criminel, opérant à l’échelle internationale, avait mis en place un mode opératoire bien rodé pour cibler les étudiants, notamment en leur promettant des études à l’étranger moyennant des sommes d’argent importantes.

🟢 À LIRE AUSSI : INTERPOL était à ses trousses : un réseau de contrebande démantelé en Algérie

Après l’achèvement des procédures légales, les suspects ont été présentés devant le parquet compétent territorialement pour une affaire de « formation d’une association de malfaiteurs organisée transfrontalière dans le but de préparer un crime de blanchiment d’argent, de violation de la législation et de la réglementation relatives au change et au mouvement des capitaux de et vers l’étranger, ainsi que d’escroquerie« , conclut le même communiqué.