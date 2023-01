Il kidnappe et torture 2 personnes, un réseau criminel tombe à Naâma

Les affaires reliées au trafic de drogue sont assez récurrente, mais les éléments reliés à celle-ci sont peu ordinaires car l’affaire tourne autour du kidnapping de deux individus. Dans la wilaya de Naâma, deux otages ont été libérés grâce aux services de sécurité nationale. C’est dans un communiqué relayé par les autorités de cette même wilaya que les détails relatifs ont été diffusés.

Selon la page officielle de la police de Naâma, les forces de l’ordre ont reçu des informations qui ont conduit au démantèlement au sauvetage des deux otages. Par la même occasion, les autorités ont réussi à démanteler un réseau de trafic de drogue. En effet, en libérant les deux individus, ils ont mis la main sur de la drogue. Le réseau était très actif, et opérait dans le trafic de stupéfiants.

Démantèlement du réseau : la saisie fut fructueuse

Au-delà de la libération des deux otages, les services de la sécurité nationale ont pu saisir une importante quantité de drogue. La quantité de drogue saisie est estimée à 23,6kg. De plus, une grande somme d’argent a été retrouvée lors de cette même saisie, plus précisément 117 millions de centimes mais aussi cinq (05) téléphones portables.

En ce qui concerne les éléments se rapportant à l’affaire de kidnapping, une barre métallique a été découverte sur les lieux. Elle aurait servie à agresser les deux otages et consiste donc une pièce à conviction.

Lors de cette perquisition, les autorités ont aussi mis la main sur quatre véhicules différents dont deux véhicules utilitaires ont été retrouvés lors de cette même saisie.

Les différents suspects vont être déférés devant le parquet du tribunal d’Ain Safra, mais avant, un dossier judicaire doit être constitué.

Mila : libération d’une jeune femme kidnappée

Cette fois-ci c’est la wilaya de Mila qui a été frappée par un enlèvement. Les unités du groupe régional de la Gendarmerie nationale ont réussi une jeune fille qui avait été enlevée. Elle a été retrouvée dans une ancienne résidence de la forêt de Bouachra.

Selon le média arabophone Ennahar, les forces de l’ordre ont été alertées par une personne qui accompagnait la jeune femme et qui s’est dirigé vers le commissariat pour signaler l’enlèvement. La victime a été kidnappée alors que les deux personnes étaient tout bonnement au restaurant, plus précisément à Hammam Bani Haroun.

Suite à leur intervention, les autorités ont réussi à arrêter 4 suspects en plus de saisir plusieurs armes blanches et des substances psychotropes.