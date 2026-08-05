Il kidnappe, agresse et diffuse la vidéo de sa victime sur Internet : la GN met fin à un « show » scabreux

Une vidéo d’une violence brute, partagée massivement sur les réseaux sociaux, a suffi à déclencher une enquête express à Tébessa.

La brigade territoriale de la Gendarmerie nationale a interpellé un individu soupçonné d’avoir organisé l’enlèvement d’un homme, de l’avoir agressé physiquement, puis d’avoir filmé et publié les images de ses propres méfaits.

Le suspect a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Tébessa. Un complice court toujours.

Le kidnapping de Tébessa : une séquence virale qui a tout déclenché

C’est la propagation d’une vidéo sur les réseaux sociaux qui a mis le feu aux poudres. Les images, partagées à grande vitesse, montraient un homme subissant des violences physiques dans des circonstances troublantes.

Dès leur signalement, les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Tébessa ont ouvert une enquête sans délai, sous la supervision du parquet compétent.

Les investigations ont rapidement reconstitué le déroulé des faits. Selon les enquêteurs, le mis en cause aurait intercepté la victime à bord d’une motocyclette pour la transporter de force jusqu’au domicile d’une de ses connaissances.

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C’est dans ce lieu, à l’abri des regards, que l’agresseur a commis l’irréparable : il a roué de coups sa victime, l’a dépouillée de ses vêtements avant de filmer la scène. En publiant lui-même les images en ligne, il a signé sa propre perte.

Un suspect arrêté, un complice en fuite : l’enquête se poursuit

L’intensification des recherches a permis d’établir l’identité du principal mis en cause et de procéder à son arrestation. Toutes les procédures légales accomplies, un dossier judiciaire complet a été constitué avant sa présentation devant le procureur de la République.

Le suspect encourt des poursuites pour enlèvement, violences physiques et atteinte à la vie privée par diffusion de contenus sans consentement.

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L’affaire ne s’arrête pas là. Un second individu, identifié comme complice dans cette affaire, n’a pas encore été appréhendé. Les recherches se poursuivent activement pour le localiser et le placer en garde à vue. La justice suivra son cours une fois le dossier complet entre les mains du tribunal de Tébessa.

Quand la vidéo virale devient l’outil de la justice algérienne

L’affaire de Tébessa s’inscrit dans un schéma désormais récurrent à travers le territoire national. Ces derniers mois, plusieurs arrestations spectaculaires ont été rendues possibles grâce à des contenus filmés et massivement partagés en ligne.

En juillet dernier, l’auteur d’une attaque à l’essence à Djelfa avait été neutralisé en moins de trente minutes après la viralisation des images. À Chlef, le suspect qui avait fracassé la vitre d’une femme à l’arme blanche avait été interpellé en moins de 48 heures grâce au même mécanisme.

Le principe est chaque fois identique : la diffusion d’un contenu choquant agit comme un signal d’alerte instantané pour les forces de l’ordre, qui s’appuient sur ces images pour identifier les suspects et déclencher des opérations ciblées.