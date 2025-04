Il introduisait du LSD sous forme de timbres depuis le Canada : un étudiant jugé à Alger

La Cour d’appel d’Alger s’est prononcée dans le dossier d’un étudiant âgé de 24 ans, accusé d’importation et de commercialisation du LSD, une substance hallucinogène particulièrement dangereuse. Le suspect, surnommé « Chawarma », a écopé de trois ans de prison ferme.

Il s’agit d’une affaire de trafic de drogue inédite en Algérie : le suspect, étudiant au Canada, avait réussi à introduire pas moins de 2201 doses de LSD, déguisées dans des timbres colorés.

À LIRE AUSSI : Un contrôle routier mène à la saisie de 2,3 kg d’or et 5 milliards cachés dans une bonbonne de gaz

Trafic de LSD sous forme de timbres : un étudiant de 24 ans devant la justice

Selon le quotidien Ennahar, les faits remontent au 3 juin 2024 suite au signalement d’un couple de Bouzaréah. L’enquête menée par les gendarmes a permis de déterminer que l’origine des troubles psychotropes affectant l’homme était la consommation de timbres imprégnés de LSD.

Les fouilles ont conduit à la saisie, en plus d’un drone et d’un smartphone avec une carte SIM canadienne, d’une quantité considérable de cette drogue : 2201 timbres hallucinogènes répartis en six feuilles. Et portant des motifs variés dont des émojis, champignons, cerveau…

Par ailleurs, les investigations ont mis en lumière la nature préoccupante de cette drogue. Chaque d’une taille d’environ un centimètre carré referme une forte concentration en LSD pur. Les consommateurs déposent ces timbres sous la langue pour absorber les effets hallucinatoires qui peuvent se prolonger entre 12 et 16 heures.

Sur le marché noir, chaque dose de cette substance est commercialisée entre 1 800 et 3 000 dinars.

L’étudiant écope de trois de prison ferme

Son audience a mis en avant le parcours inattendu de l’accusé : un étudiant modèle qui a avoué qu’il a été initié à cette drogue par l’intermédiaire d’un ami rencontré lors de son séjour au Canada. Et ce, en affirmant : « je ne mesurais pas le danger que représentait cette substance« .

Pour prendre sa défense, ses avocats ont souligné l’absence d’antécédents et son statut de primo-délinquant. Le tribunal a finalement prononcé une peine de trois ans de prison ferme à l’encontre de cet étudiant de 24 ans. Et ce, pour importation illégale de stupéfiants et la mise en danger de la vie d’autrui.

Rappelons, le LSD est une drogue hallucinogène très puissante. Elle est fabriquée à partir de l’acide lysergique, une substance provenant d’un champignon qui pousse sur le seigle et d’autres céréales. Cette drogue peut avoir des répercussions de longue durée sur le cerveau et l’état émotionnel de son consommateur.

À LIRE AUSSI : Arrestation d’un sexagénaire pour trafic de psychotropes à Annaba