Il installait des compteurs d’électricité illégalement : un faux agent de Sonelgaz arrêté !

La brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Khraïcia, à Alger, a réussi à arrêter un individu âgé de 53 ans. Ce dernier, se livrait à des opérations d’escroquerie au détriment de citoyens ne disposant pas d’autorisations administratives ou dont les dossiers étaient incomplets, en se faisant passer pour un technicien de la société Sonelgaz.

Selon un communiqué de la Gendarmerie nationale, l’opération a été menée suite à des informations précises reçues par la brigade, faisant état de l’existence d’une personne procédant illégalement au raccordement de l’électricité et du gaz au profit de citoyens. Et ce, après les avoir appâtés et leur avoir fait croire qu’il pouvait faciliter les procédures administratives auprès de Sonelgaz, avec des sommes d’argent en contrepartie.

La même source précise qu’à la suite de ces informations, les services de renseignement ont été activés et les investigations intensifiées à l’aide de moyens techniques. Un plan de sécurité rigoureux a été mis en place, permettant d’arrêter le suspect en flagrant délit alors qu’il installait un compteur électrique dans une habitation située dans la commune de Khraïssia. La perquisition de son domicile a révélé qu’il y gérait une « administration parallèle » à Sonelgaz.

Saisie des preuves et actions judiciaires

L’enquête a permis la saisie de 160 dossiers de base appartenant à des victimes de l’escroquerie de sa société fictive, ainsi que des centaines de documents et formulaires officiels de Sonelgaz utilisés dans ses manœuvres frauduleuses. Du matériel servant à la découpe, au raccordement et à l’installation du gaz et de l’électricité a également été saisi, en plus de compteurs électriques volés. Par ailleurs, 25 affaires en suspens ont été élucidées dans la wilaya d’Alger.

L’individu sera présenté devant les juridictions territorialement compétentes dès la finalisation de toutes les procédures légales.

Démantèlement d’un gang à Aïn Témouchent

À Ain Témouchent, les services de la Gendarmerie nationale ont réussi à démanteler un gang de quartier qui semait la terreur parmi les habitants de la commune de Chaaâbet El-Leham.

L’opération a été déclenchée suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant les agissements criminels d’une bande dangereuse, qui perturbait la quiétude publique dans un quartier de Chaâbet El-Leham, en exposant les habitants et leurs biens à des actes de violence et de dégradation, à l’aide d’armes blanches.

Les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de la commune en question, relevant de la compagnie territoriale d’Aïn Témouchent, sont parvenus en un temps record, après la diffusion de la vidéo, à mettre fin aux activités de cette bande.

L’opération s’est soldée par l’arrestation de quatre individus âgés de 27 à 39 ans, tous ayant des antécédents judiciaires. Les gendarmes ont également saisi plusieurs armes blanches : quatre grands sabres, deux petits couteaux, deux faucilles agricoles manuelles et deux barres de fer.

Après l’accomplissement de toutes les procédures légales, les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal d’Aïn Témouchent pour le délit de création et d’organisation d’un gang de quartier.

