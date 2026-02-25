Il incendie le véhicule de son voisin par vengeance : un jeune placé en détention à Alger

Le tribunal de Dar El Beïda a ordonné, ce mercredi, le placement en détention provisoire d’un jeune homme d’une vingtaine d’années, identifié par les initiales M.A. Il est poursuivi pour avoir incendié le véhicule de son voisin dans son quartier. Le procès a été renvoyé à la semaine prochaine, le temps de compléter l’enquête.

Le mis en cause est poursuivi pour le délit d’incendie volontaire du bien d’autrui. Selon les premiers éléments du dossier, les faits seraient liés à un différend ancien entre la famille du suspect et celle de la victime. L’acte aurait été commis dans un esprit de vengeance.

La défense demande une expertise des empreintes

Lors de l’audience, l’avocat de M.A. a plaidé pour la remise en liberté provisoire de son client ou, à défaut, son placement sous contrôle judiciaire. Il a insisté sur la nécessité d’attendre les résultats d’une expertise technique portant sur les empreintes relevées sur les lieux.

À LIRE AUSSI : Trafic aérien perturbé : Air Algérie modifie son programme de vols à Alger et Oran

La défense estime que ces résultats sont déterminants. Selon elle, si les analyses prouvent que les empreintes correspondent à celles de l’accusé, la détention serait alors justifiée. Dans le cas contraire, son maintien en prison ne serait pas fondé. Le tribunal a toutefois décidé de maintenir M.A. en détention provisoire jusqu’à la prochaine audience.

La version de la victime

La victime, propriétaire du véhicule incendié, ainsi que son fils, ont assisté à l’audience. Ils ont affirmé que le jour des faits, l’accusé aurait mis le feu à leur voiture alors qu’elle était stationnée dans le quartier.

Le propriétaire a expliqué qu’il avait garé son véhicule avant de rentrer chez lui. Peu après, une voisine l’aurait alerté en criant que sa voiture était en flammes. En sortant, il aurait constaté que le véhicule était entièrement incendié.

À LIRE AUSSI : Algérie, Italie, Canada… Les 7 merveilles modernes de 2026 selon Condé Nast Traveler

Selon ses déclarations, l’auteur aurait versé de l’essence sur la voiture avant d’y mettre le feu. Il a affirmé que ce geste serait lié à un conflit antérieur avec le père de l’accusé. Il estime que le jeune homme aurait agi pour venger son père.

Des témoignages du voisinage

Le fils de la victime, présenté comme témoin, a déclaré que l’auteur circulait à moto. Plusieurs habitants du quartier auraient également aperçu une personne à moto quitter les lieux au moment des faits.

D’après ces témoignages, M.A. est connu dans le quartier pour se déplacer régulièrement à moto, ce qui renforcerait les soupçons à son encontre. Les témoins ont également indiqué que l’auteur portait des vêtements sombres et un casque, ce qui rendait son identification difficile.

À LIRE AUSSI : Écoles privées en Algérie : Ce qui change officiellement à partir de 2026

De son côté, M.A. a nié toute implication. Il a affirmé qu’il n’a jamais incendié la voiture de son voisin et qu’il ne possède pas de moto. L’affaire sera examinée de nouveau la semaine prochaine, dans l’attente des résultats de l’expertise scientifique, qui pourraient s’avérer décisifs pour la suite de la procédure.