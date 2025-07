Il gravit le plus haut sommet d’Europe en solo : l’Algérien Sofiane Lesage dompte le Mont Elbrouz

Sofiane Lesage, entrepreneur algérien, a réalisé une prouesse remarquable : il est devenu le cinquième Algérien de l’histoire à atteindre le sommet du mont Elbrouz en Russie. S’élevant à 5 642 mètres, Elbrouz est le plus haut sommet d’Europe.

Âgé d’une trentaine d’années, cet entrepreneur franco-algérien a réussi à gravir le mont Elbrouz en Russie. Ce sommet, culminant à 5 642 mètres, est le point le plus élevé d’Europe, dépassant même le mont Blanc. Cette ascension vertigineuse, réputée par sa difficulté et le nombre d’alpinistes qu’elle a emportés, a fait de lui le cinquième Algérien à réussir cette aventure, selon les chiffres officiels de la Fédération russe de l’Alpinisme.

Sofiane Lesage réussit l’ascension du Mont Elbrouz

Sofiane Lesage, fondateur d’une agence de voyage et non alpiniste de formation, s’est lancé, il y a quelques semaines, le défi audacieux d’escalader le mont Elbrouz. Malgré un premier échec à seulement 250 mètres du sommet, dû à une tempête, et la tentation d’abandonner jusqu’à l’année prochaine, il a choisi de rester encore quelques jours pour forcer le destin et atteindre son objectif.

« Je suis revenu, j’ai tenté à nouveau et cette fois, je suis allé au bout« , a-t-il déclaré celui qui a réussi à gravir le sommet de l’Europe.

Cette aventure de Sofiane a été suivie par plus de 16 000 abonnés sur le réseau social Instagram, qui ont pu admirer les différentes vues spectaculaires partagées par l’entrepreneur. Même à plus de 4 000 mètres d’altitude, il a continué à gérer son entreprise, témoignant de sa détermination et de sa persévérance face aux défis administratifs.

« Min Djibalina » retentit sur le toit de l’Europe

L’ascension de Sofiane a été d’autant plus marquante qu’elle a été réalisée en solitaire, sa guide expérimentée ayant dû abandonner à quelques centaines de mètres du sommet. Essoufflé sur le toit de l’Europe, il a puisé sa force finale dans les encouragements d’un groupe d’alpinistes russes, alors qu’il ne lui restait que quelques pas pour atteindre son objectif.

Une fois au sommet, il a célébré cette victoire en chantant le célèbre chant révolutionnaire « Min Djibalina », malgré les conditions extrêmes avec seulement 20% d’oxygène disponible à cette altitude. D’ailleurs, Sofiane a conclu son exploit : « Je vous le promets, j’irai encore plus loin, encore plus fort« .

Sofiane Lesage n’est pas à son coup d’essai, il a déjà réussi à gravir le Kilimandjaro, en Tanzanie, le plus haut sommet du continent africain, culminant à 3 962 mètres d’altitude.

