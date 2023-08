Il génère des centaines de millions de dollars : le marché du jeu vidéo explose en Algérie

HIGH TECH – Selon les données du site spécialisé Statista, le marché du jeu vidéo en Algérie est en plein boom. Depuis l’année 2019, les revenus que ce dernier génère ont quasiment doublé pour se rapprocher, en 2023, des 300 millions de dollars.

FIFA, PUBG Mobile, Fortnite, Street Fighter, World Of Warcraft… sont quelques-uns de ces dizaines de mots qui sonnent comme dans l’hébreu dans les oreilles des old school, mais qui font le quotidien de la génération Z ou « millennials », comme on aime les appeler.

Que ce soit, sur consoles, sur PC, en ligne sur mobile ou dans des tournois en salle, les jeux vidéo captivent une part de plus en plus grande de la jeunesse algérienne. De simple loisir, le gaming s’est transformé en une véritable industrie lucrative. Et les passionnés n’hésitent pas à dépenser des sommes astronomiques pour s’offrir les derniers équipements.

Évolution des revenus générés par le marché du jeu vidéo en Algérie

Voici, par ailleurs, l’évolution (en millions de dollars) des revenus que génère le marché du jeu vidéo en Algérie, entre 2019 et 2023. Ces données du site Statista ne prennent pas en compte le marché informel qui capte une part très importante des transactions, quoique difficiles à chiffrer.

2019 : 160,6 millions $

160,6 millions $ 2020 : 209,4 millions $ (+ 30,62 %)

209,4 millions $ (+ 30,62 %) 2021 : 241,2 millions $ (+ 15,31 %)

241,2 millions $ (+ 15,31 %) 2022 : 267,3 millions $ (+ 10,79 %)

267,3 millions $ (+ 10,79 %) 2023 (estimations) : 295 millions $ (+ 10,49 %)

Nous remarquons ainsi une nette augmentation d’année en année de la taille du marché du jeu vidéo en Algérie. Et nous pouvons l’affirmer, sans risque de se tromper, que cette croissance ira crescendo dans les prochaines années, surtout avec l’essor du e-sport et des tournois en lignes.