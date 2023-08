Il gagne son pain en s’habillant en chemise-cravate, un gargotier suscite l’admiration (vidéo)

C’est l’histoire d’un remarquable gargotier qui sillonne les rues de la radieuse ville d’Oran. Bien habillé, ce gargotier se met sur son trente-et-un pour gagner son pain. Faisant la notable exception d’être habillé en chemise-cravate, l’homme est salué par tous les passants et est de plus en plus sollicité.

Une initiative encensée par beaucoup d’internautes. En effet, sur une vidéo qui fait le tour de la toile, un jeune homme a tenu à faire connaître cet « élégant gargotier ». Il dit, « C’est vous qui êtes le gargotier ? J’ai cru que vous étiez un responsable », s’exclame-t-il avec plein d’admiration.

Un gargotier « de classe » à Oran : les valeurs ne changent pas !

Si le gargotier oranais, Ali, fait l’exception en s’habillant de la plus belle des manières, il ne déroge pas à certaines valeurs de la culture populaire.

LIRE AUSSI : Impressionné par le métro d’Alger, un touriste égyptien le juge « plus propre » que celui de Paris

Ainsi, en bon commerçant, muni d’un large sourire, il accueille ses clients et se met à leur service. Il dit, « Tout le monde est la bienvenue ici, que vous ayez de l’argent ou pas. ».

Très humble et jovial, Ali, le gargotier, revient sur son quotidien. Il ajoute, » Après mes journées de travail, je rentre chez moi, je me prépare pour aller à la salle. Je rentre tôt le soir pour me reposer et dormir. »