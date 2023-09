Il se filme frappant un singe, un Algérien lynché sur les réseaux sociaux [VIDÉO]

Une vidéo choquante mettant en scène un touriste algérien faisant preuve d’immoralité a récemment enflammé les réseaux sociaux, déclenchant une vague d’indignation parmi les internautes.

Dans la vidéo, l’homme est assis sur ce qui semble être la corniche d’une falaise, en train de nourrir un singe tout en conversant avec le caméraman. Cependant, la situation prend une tournure sombre lorsque le touriste porte un coup brutal à l’animal, le faisant chuter en contrebas.

Violence contre un singe : une chasse à l’homme lancée sur les réseaux pour retrouver le coupable

Cette vidéo, qui a été visionnée des dizaines de milliers de fois, a suscité la colère généralisée des internautes, qui ont dénoncé l’incivisme et la cruauté manifeste du touriste. Les commentaires sur les réseaux sociaux étaient empreints de désapprobation et de condamnation envers cet acte inacceptable envers la faune sauvage.

« S’en prendre à des animaux sans défense et sans aucune raison… c’est tellement petit et mesquin!!!!« , écrit un internaute, « J’espère que les autorités vont agir« , « Je me demande qui c’est l’animal dans cette vidéo« , « Dieu s’occupera de vous« , rétorquent d’autres commentateurs.



La réaction a été si forte que certains internautes ont initié un mouvement pour identifier et retrouver l’auteur de cette maltraitance envers le singe afin de le signaler aux autorités compétentes.

Dans le lot, les défenseurs des droits des animaux ont également tenu à exprimer leur indignation et ont appelé à des mesures sévères contre le concerné, soulignant l’importance de protéger la faune et de punir les actes de cruauté et d’abus envers les animaux.

