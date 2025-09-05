En état d’ivresse, il fauche mortellement un enfant à Alger : la Gendarmerie met fin à sa cavale

Un drame de la route a secoué la ville de Rouiba, suite à l’arrestation d’un automobiliste qui, après avoir percuté mortellement un jeune cycliste, avait pris la fuite. Les services de la Gendarmerie nationale d’Alger ont mis fin à la cavale du chauffard, dont le comportement criminel a coûté la vie à un enfant.

L’accident s’est produit sur la route secondaire C, une voie reliant la route secondaire A et la route secondaire B dans la zone industrielle de Rouiba. Selon les détails fournis par les forces de l’ordre dans un communiqué, le conducteur, en plus d’être en état d’ivresse, circulait à contresens et a empiété sur la voie d’un autre véhicule, causant ainsi la collision fatale.

Le jeune cycliste, percuté de plein fouet, n’a pas survécu à ses blessures et est décédé sur le lieu de l’impact. Plutôt que de porter secours à sa victime, l’automobiliste a préféré s’enfuir.

Cependant, la fuite a été de courte durée. Le groupe territorial de la Gendarmerie nationale de la zone industrielle de Rouiba est parvenu à identifier et à interpeller le conducteur. Un test d’alcoolémie a confirmé qu’il était bien sous l’emprise de l’alcool au moment des faits.

L’individu est actuellement en garde à vue et sera présenté devant la justice dès que les procédures légales seront achevées. L’enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur ce tragique accident.

Arrestation et détention d’un mineur pour agression à Dely Ibrahim

Alors que l’émotion était encore vive après ce drame, un autre fait divers d’une extrême gravité a suscité l’indignation dans la capitale, cette fois à Dely Ibrahim. Un mineur impliqué dans la violente agression d’une jeune fille à Dely Ibrahim, a été placé en détention provisoire hier par le juge des mineurs près le tribunal de Bir Mourad Raïs. Les faits, d’une rare violence, avaient choqué l’opinion publique après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux.

L’agression, un vol à l’arraché, a été filmée et montrait deux individus circulant à moto s’emparant violemment du sac à main d’une passante. La victime, projetée au sol, a été lourdement blessée. L’affaire a rapidement suscité l’indignation et une vague de réactions sur la Toile.

Selon un communiqué du procureur de la République, une enquête diligentée par les services de sécurité a permis d’identifier les auteurs présumés de l’acte. Le premier, H. I., un mineur, a été interpellé peu de temps après les faits. Son complice, un adulte identifié comme M. Z., est quant à lui toujours en fuite.

Déféré devant le parquet de Bir Mourad Raïs, le mineur a été poursuivi pour vol avec violence en réunion. Le juge des mineurs a décidé de le placer en détention provisoire dans l’attente de son procès. Un mandat d’arrêt a été émis à l’encontre du second suspect, et les autorités judiciaires ont réaffirmé leur engagement à l’appréhender et le traduire devant la justice.