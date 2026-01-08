Il fait polémique en pleine CAN : un influenceur algérien arrété au Maroc pour cette raison

Un jeune influenceur algérien aurait été arrêté puis libéré au Maroc, selon plusieurs médias locaux, dans le cadre d’une affaire qui a rapidement circulé sur les réseaux sociaux pendant la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). L’incident serait lié à une vidéo publiée par le jeune homme alors qu’il assistait à un match du tournoi.

À LIRE AUSSI : Grève des commerçants : les autorités dénoncent des appels « hostiles à l’Algérie » depuis plusieurs pays

Selon les informations disponibles, l’influenceur s’est filmé en train de dire à ses abonnés qu’il allait “uriner” dans les gradins du stade accueillant le match Algérie – Congo RD. Cette publication aurait suscité une vague de réactions négatives sur les réseaux sociaux, provoquant colère et indignation parmi de nombreux internautes.

Une blague à l’origine de l’incident

La vidéo, jugée provocatrice, aurait été à l’origine d’une pression en ligne sur le jeune influenceur. Plusieurs comptes et pages marocaines auraient relayé l’information, contribuant à amplifier la controverse. Ces réactions ont rapidement alimenté des rumeurs selon lesquelles l’influenceur aurait été interpellé par les autorités marocaines à la suite de son geste.

À LIRE AUSSI : France : un ressortissant algérien sous OQTF interpellé pour viol sur une personne vulnérable

D’après les médias marocains, le jeune influenceur aurait été retenu par les autorités, mais aurait été libéré quelques heures plus tard. Les informations précisent que cette libération aurait mis fin à l’incident, permettant à l’influenceur de retrouver sa liberté et de poursuivre ses activités. La nature exacte des mesures prises par les autorités marocaines n’a pas été précisée par les sources médiatiques, et il n’a pas été possible de confirmer ces détails de manière indépendante.

Retour au terrain et préparation de la CAN

Cet événement met en lumière les risques auxquels sont exposés les influenceurs lorsqu’ils publient des contenus controversés, notamment dans un contexte international et en lien avec des événements sportifs. Même de simples gestes ou commentaires peuvent provoquer de fortes réactions et avoir des conséquences immédiates sur leur liberté ou leur image publique.

À LIRE AUSSI : Industrie : l’Algérie en discussions avancées avec ce pays du Golfe

Les internautes, en particulier sur les réseaux sociaux, ont suivi de près cette affaire, exprimant à la fois leur surprise et leur curiosité face aux développements. L’incident rappelle également l’importance de la vigilance lorsqu’il s’agit de contenus diffusés en temps réel dans des lieux publics ou sensibles.

Si les informations des médias marocains se confirment, l’influenceur serait désormais libre et pourrait reprendre ses activités. L’incident devrait rester dans les mémoires comme un exemple de la façon dont une simple publication sur les réseaux sociaux peut rapidement devenir virale et entraîner des conséquences importantes, surtout dans un contexte sensible comme la Coupe d’Afrique des Nations.

Dans l’attente de confirmations supplémentaires, l’affaire est principalement relayée par les médias locaux et les réseaux sociaux, sans déclaration officielle de l’influenceur ou des autorités marocaines.