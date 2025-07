Il faisait boire de l’eau bénite à ses victimes : un faux Raqi piégé par la police à Sétif

La police de la wilaya de Sétif a mis fin aux agissements d’un escroc présumé qui opérait dans la daïra d’Aïn Azel en se faisant passer pour un raqi, c’est-à-dire un praticien de la roqya, une forme de guérison religieuse fondée sur la récitation de versets coraniques.

Selon un communiqué officiel de la sûreté de wilaya, le suspect faisait croire à ses victimes qu’il pouvait les soigner de divers maux en leur faisant boire de l’eau « bénite », censée contenir des vertus spirituelles. Une fois la confiance établie, il en profitait pour leur soutirer de l’argent ou voler leurs biens, en abusant de leur naïveté et de leur vulnérabilité.

Sétif : il faisait boire de l’eau bénite à ses victimes pour mieux les voler

L’individu est aujourd’hui poursuivi pour escroquerie, abus de confiance et pratiques assimilées à de la sorcellerie. La police précise que l’enquête a été ouverte suite à des plaintes déposées par certaines victimes, mais soupçonne que le nombre de personnes flouées pourrait être bien plus important.

Face à la gravité des faits et au risque que d’autres victimes n’osent pas se manifester, la police de Sétif a lancé un appel public. Toute personne ayant eu affaire au mis en cause est invitée à se présenter au commissariat pour apporter son témoignage et contribuer à l’enquête en cours.

Fausse roqya et vraie arnaque

Ce type de pratiques frauduleuses, bien que récurrent dans certaines régions, reste difficile à éradiquer. Profitant de la détresse psychologique, de la maladie ou de la crédulité de certains citoyens, des individus peu scrupuleux utilisent des symboles religieux pour inspirer confiance et détourner l’attention de leurs véritables intentions. Ces cas rappellent l’importance de la vigilance, mais aussi du rôle de sensibilisation que doivent jouer les autorités et la société civile.

Les services de sécurité rappellent également que l’exercice de la roqya n’est pas interdit en soi, mais qu’il doit respecter un cadre clair, sans promesse de guérison miraculeuse ni exploitation financière. Tout dépassement de ces règles peut relever du délit d’escroquerie ou de pratiques superstitieuses illégales.

En attendant les suites judiciaires de cette affaire, la police de Sétif affirme que la lutte contre ce genre de pratiques abusives se poursuivra, afin de protéger les citoyens et de faire respecter la loi.