Il exploite des publications en ligne afin d’attirer ses victimes, un charlatan arrêté

La brigade de lutte contre la cybercriminalité de la police judiciaire de la wilaya d’El Bayadh a réussi, en fin de semaine dernière, à arrêter un individu de 48 ans accusé d’escroquerie par le biais de pratiques occultes et de promotion d’actes de sorcellerie sur internet.

L’affaire a été traitée après la découverte de plusieurs publications électroniques sur Facebook, que le suspect utilisait pour promouvoir des actes de sorcellerie et de charlatanisme.

Suite à cela, la brigade a entamé des investigations après avoir informé le parquet compétent. Grâce à des enquêtes techniques, l’identité du suspect a été établie. Un plan de sécurité a été mis en place, conduisant à son arrestation alors qu’il s’apprêtait à pratiquer des actes de sorcellerie.

Au cours de l’enquête, les forces de l’ordre ont saisi des photos de personnes, des talismans et des conversations indécentes.

L’enquête a révélé que le suspect escroquait ses victimes en exploitant leurs besoins, les trompant avec des pratiques de charlatanisme et l’écriture de faux talismans et amulettes.

Après l’accomplissement de toutes les procédures légales, un dossier judiciaire a été constitué. Le suspect a été présenté devant le parquet du tribunal d’El Bayadh qui a ordonné son placement en détention et l’a condamné à 5 ans de prison ferme assortis d’une amende.

Cet incident souligne les dangers croissants de l’escroquerie en ligne, en particulier ceux liés à l’exploitation de la crédulité des personnes cherchant des solutions spirituelles ou occultes. L’utilisation de plateformes comme Facebook pour promouvoir de telles pratiques illégales est particulièrement préoccupante.

Faux raqi arrêté à Aïn Azel pour escroquerie et abus de confiance

Le mois de juillet dernier, la police de Sétif a mis fin aux activités frauduleuses d’un individu qui se présentait comme un raqi (guérisseur religieux) dans la région d’Aïn Azel. L’escroc exploitait la crédulité de ses victimes en prétendant pouvoir les soigner grâce à de l’eau prétendument bénite et à la récitation de versets coraniques.

Selon les autorités, le suspect profitait de la vulnérabilité de ses patients pour les escroquer, leur soutirant de l’argent et des biens une fois leur confiance gagnée. L’enquête, déclenchée suite à plusieurs plaintes, laisse présager un nombre de victimes potentiellement plus important que celui actuellement connu.

Face à cette situation, la sûreté de wilaya a lancé un appel public invitant toute personne ayant été en contact avec le faux guérisseur à se manifester auprès des services de police. Le suspect fait désormais l’objet de poursuites pour escroquerie, abus de confiance et pratiques assimilées à de la sorcellerie.

Cette affaire met en lumière la persistance d’arnaques liées aux pratiques de médecine traditionnelle et spirituelle en Algérie, appelant à une vigilance accrue de la part de la population. L’exploitation de la foi et de la vulnérabilité des individus est une pratique répréhensible qui nécessite une action ferme des autorités.

