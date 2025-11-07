Il était suivi par 2 millions d’abonnés : un tiktokeur arrêté pour contenu indécent à Chlef

Un coup de filet majeur a été réalisé par la brigade de lutte contre la cybercriminalité (BLCC) de la Sûreté de la Wilaya de Chlef. L’opération a abouti à l’arrestation d’un célèbre utilisateur de TikTok, dont les activités en ligne s’étendaient de la diffusion de contenus indécents à la participation à des opérations financières illégales.

L’individu, originaire d’une des communes de la Wilaya, gérait un compte sous un pseudonyme qui avait attiré l’attention de plus de deux millions d’abonnés. Selon les enquêtes de sécurité, le suspect exploitait sa large audience pour publier des clips vidéo et diffuser des sessions en direct contenant des insinuations et des scènes portant atteinte à la morale publique et contraires aux bonnes mœurs.

L’exploitation de cette popularité numérique ne s’arrêtait pas à la simple diffusion de contenus provocateurs. Les investigations techniques, menées sous la supervision du Parquet, ont révélé que le TikTokeur avait tiré d’importants bénéfices financiers en devises étrangères de son activité.

Il agissait en collaboration avec un complice « professionnel » dans la gestion des plateformes numériques et des portefeuilles électroniques.

24 millions de centimes saisis : Arrestation d’un Tiktokeur pour atteinte à la pudeur et change illicite de devises

Ensemble, les deux individus se sont retrouvés impliqués dans des opérations de change illicites et le transfert de fonds de devises étrangères vers la monnaie locale, contournant les cadres légaux et bancaires agréés. Ils sont également accusés de détention et utilisation illégale d’actifs virtuels.

L’opération policière a permis la saisie de preuves matérielles, dont :

Une carte bancaire étrangère.

Plusieurs téléphones portables et équipements informatiques.

Une somme de 24 millions de centimes, représentant le produit direct de leur activité criminelle.

Un dossier pénal a été rapidement constitué contre les deux suspects. Ils ont été déférés devant les autorités judiciaires compétentes pour être poursuivis sous les graves chefs d’accusation de :

Présentation au public de contenu indécent.

Blanchiment d’argent.

Détention et utilisation d’actifs virtuels de manière illégale.

Cette affaire souligne l’engagement des autorités de Chlef dans la lutte contre la cybercriminalité et l’exploitation illégale des plateformes numériques à des fins lucratives et immorales.

