La disparition de Rayane ravive la tragédie de Marwa Boughachiche.. Voici les derniers développements

La wilaya d’Aïn Defla vit depuis plus de deux semaines dans l’angoisse et l’attente. Le jeune Rayane, âgé de 15 ans, a disparu dans des circonstances particulièrement mystérieuses, suscitant une immense vague de solidarité et d’émotion sur les réseaux sociaux. À travers tout le pays, les appels se multiplient pour intensifier les recherches afin de retrouver l’adolescent le plus rapidement possible.

Selon les informations rapportées par les médias locaux, Rayane n’a plus donné de signe de vie depuis le vendredi 8 mai 2026. Il a été vu pour la dernière fois dans la région d’Aïn Tolba, relevant de la commune de Hammam Righa. Connue pour sa vocation touristique et thermale, cette zone montagneuse se caractérise par un relief escarpé et des sentiers de randonnée sinueux serpentant sur de hauts sommets.

Disparition mystérieuse de Rayane : Les dernières heures avant le drame

D’après le témoignage poignant de sa mère et les déclarations de proches de la famille, le fil des événements s’est rompu de manière soudaine aux alentours de 14h30. Depuis cet instant, aucune piste concrète ni aucune information précise n’ont permis de déterminer sa trajectoire, plongeant ses parents et les habitants de la région dans un état de choc et de profonde détresse.

Interrogée par les médias, la mère de l’adolescent est revenue en larmes sur les derniers instants passés avec son fils : « Le jour de sa disparition, il était avec moi. Nous nous sommes rendus ensemble dans le verger familial pour inspecter les récoltes. Après y avoir passé un moment, j’ai décidé de redescendre et je lui ai dit : « Allez Rayane, on y va ». Il m’a répondu : « Non maman, je reste encore un peu et je vous rejoins ».

Je suis donc descendue avec sa tante. Il nous a ensuite rejointes pour s’asseoir de nouveau à nos côtés. Vers 14h30, il m’a demandé : « Maman, donne-moi la clé de la maison pour que je puisse aller déjeuner et faire une sieste ». Je lui ai donné la clé, rassurée de le savoir en sécurité. Avant qu’il ne parte, je lui ai bien précisé de laisser la clé sous le tapis devant la porte. »

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La mère poursuit son récit, décrivant le début du cauchemar : « Vers 16h00, je suis rentrée à la maison. La porte était close et la clé ne se trouvait pas sous le tapis. Rayane n’a pas ouvert. En entrant, j’ai découvert que le repas était intact, il n’y avait pas touché. Je l’ai attendu de longues heures, en vain. Depuis ce moment, nous n’avons plus aucune trace de lui. Je ne sais pas s’il a pu manger quelque chose… Si je ne le nourris pas de mes propres mains, il ne mange pas. Il est parti le ventre vide. »

Un élan de solidarité national face aux rumeurs

Cette affaire a immédiatement suscité un immense écho sur la toile. Les internautes partagent massivement le portrait de l’adolescent ainsi que les avis de recherche.

Face à la sensibilité de la situation, de nombreux citoyens et acteurs associatifs ont appelé à la plus grande prudence, exhortant les utilisateurs des réseaux sociaux à ne pas relayer de fausses informations ou des rumeurs infondées afin de ne pas entraver le travail des enquêteurs. La priorité reste le recours exclusif aux sources officielles et aux données vérifiées.

Sur le terrain, les services de sécurité (gendarmerie et protection civile) poursuivent sans relâche leurs opérations de ratissage. Ils sont épaulés par un impressionnant dispositif de bénévoles. Des vagues de citoyens solidaires, venus de plusieurs wilayas du pays, ont convergé vers Hammam Righa pour prêter main-forte à la famille dans cette douloureuse épreuve humaine.

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Afin d’élargir le périmètre des recherches et d’optimiser les chances de retrouver une piste, des volontaires accompagnés de chiens pisteurs dressés ont également rejoint les battues, dans une atmosphère empreinte d’émotion et de fraternité.

L’affaire Rayane tient aujourd’hui l’opinion publique algérienne en haleine. Alors que l’angoisse grandit jour après jour chez ses proches, tout un pays retient son souffle dans l’espoir de voir cette disparition connaîre un dénouement heureux et de voir le jeune Rayane retourner sain et sauf auprès des siens.