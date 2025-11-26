« Il est fort », Karim Benzema séduit par un international algérien

Karim Benzema est séduit par le talent d’Adel Boulbina. Le Ballon d’Or 2022 l’a encensé à l’issue de la rencontre ayant opposé Al-Ittihad de Djeddah à Al-Duhail.

Adel Boulbina est un talentueux attaquant qui monte en puissance. En évoluant au club qatari Al-Duhail depuis l’été dernier, il est sur une marge de progression impressionnante. Le jeune attaquant international algérien a été le grand artisan de la victoire de son équipe à Al-Ittihad de Djeddah de Karim Benzema en Ligue des champions d’Asie.

En effet, le joueur de 22 ans a dynamité la défense adverse, signant un triplé (5e, 55e, 60e) et se montrant insaisissable, notamment sur une action parfaitement lancée par Marco Verratti.

🟢 À LIRE AUSSI : Coupe Arabe FIFA 2025 au Qatar : quelles sont les chaînes gratuites qui diffuseront la compétition ?

Les éloges de Karim Benzema

Interrogé en zone mixte à l’issue de la rencontre, Karim Benzema n’a pas caché son irritation générale, mais cela ne l’a pas empêché de reconnaître le talent éclatant d’Adel Boulbina. Le Ballon d’Or 2022 a brièvement lâché, presque à contre-cœur, un commentaire qui en dit long : « Il est fort ! » Une phrase simple, mais lourde de sens, témoignant de la prestation remarquable du jeune milieu algérien, qui a littéralement éclairé le match par ses prises de balle inspirées, sa vista et son audace technique.

Du côté d’Al-Duhail, l’entraîneur Djamel Belmadi s’est également montré très élogieux envers son protégé. L’ancien sélectionneur des Verts n’a pas été surpris par la performance de Boulbina, rappelant que ces qualités avaient été décisives dans son recrutement : « Il a l’avenir devant lui… C’est un joueur doté d’énormes qualités. » Belmadi, qui connaît parfaitement les exigences du haut niveau, ne s’emballe pas facilement. S’il insiste sur le potentiel de son joueur, c’est que celui-ci présente réellement des garanties pour s’imposer durablement dans le football professionnel.

🟢 À LIRE AUSSI : Blancs et Noirs de Mike Harley, le premier roman de l’ex-attaquant

Karim Benzema à propos de Adil Boulbina : « Il est bon, il est bon, il est fort » 💪 Vrai reconnaît vrai ⚡️ [@faridmca1921] pic.twitter.com/VERvsi2JUA — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) November 25, 2025

Boulbina, un talent ignoré par Petkovic

Malgré ce nouvel éclat et les louanges de deux figures majeures du football mondial et algérien, Adel Boulbina demeure pourtant en marge de l’équipe nationale A. Vladimir Petkovic, actuel sélectionneur des Verts, continue de l’ignorer dans ses listes, un choix qui suscite incompréhension et débats chez les supporters et observateurs. À seulement 22 ans, Boulbina incarne pourtant le profil moderne recherché : technique, mobile, créatif, capable d’évoluer à plusieurs postes offensifs.

Ce contraste entre ses performances en club et son absence persistante chez les A interpelle. Si le joueur poursuit sur cette dynamique, il sera difficile pour le staff national de fermer les yeux encore longtemps. Le talent finit toujours par s’imposer, tôt ou tard.

🟢 À LIRE AUSSI : Coupe Arabe FIFA 2025 au Qatar : Bougherra dévoile sa liste avec quelques surprises