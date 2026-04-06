Il écoulait des produits chimiques en arrière-boutique : un boucher écroué à Oran

Les services de sécurité de la wilaya d’Oran ont récemment mis fin à une activité illégale impliquant la commercialisation d’un produit chimique dangereux. Un boucher a été arrêté pour avoir vendu du métabisulfite, une substance interdite utilisée de manière frauduleuse pour la conservation de corps.

L’enquête a été déclenchée à la suite d’informations jugées fiables, transmises par la Direction générale de l’organisme national de protection du consommateur. Selon ces éléments, un commerçant exerçant dans le secteur de la boucherie utilisait son activité comme couverture pour écouler un produit chimique prohibé.

Une alerte des services de protection du consommateur

Le métabisulfite, bien que pouvant avoir certains usages industriels encadrés, est strictement interdit dans ce type d’utilisation. Son emploi pour la conservation de matières organiques, notamment dans des conditions illégales, représente un risque sérieux pour la santé publique et constitue une infraction grave à la réglementation en vigueur.

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Face à ces informations, une opération coordonnée a été mise en place. Elle a mobilisé plusieurs unités, dont la police de l’environnement et de l’urbanisme relevant de la sûreté publique de la wilaya d’Oran. Ces équipes ont été appuyées par des agents de la sécurité urbaine ainsi que par les services de la police scientifique.

Cette collaboration a permis d’intervenir rapidement et efficacement. Les forces de l’ordre ont réussi à interpeller le suspect en flagrant délit, confirmant ainsi les soupçons qui pesaient sur lui.

Saisie d’un stock destiné à la vente

Lors de l’intervention, les enquêteurs ont découvert un stock important du produit incriminé. Au total, 36 bouteilles de métabisulfite ont été saisies, représentant un volume global de 54 litres. Selon les premières constatations, cette marchandise était destinée à être vendue, ce qui laisse supposer l’existence d’un réseau ou, à tout le moins, d’une clientèle ciblée.

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La saisie de cette quantité significative souligne l’ampleur de l’activité illégale et renforce les inquiétudes quant à l’usage de substances chimiques dans des circuits non contrôlés.

Des poursuites judiciaires engagées

À l’issue de son arrestation, le suspect a fait l’objet de toutes les procédures légales prévues par la loi. Un dossier judiciaire a été constitué à son encontre, avant sa présentation devant le procureur de la République territorialement compétent.

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Cette affaire met en lumière la vigilance des autorités face aux pratiques frauduleuses pouvant porter atteinte à la sécurité des citoyens. Elle rappelle également l’importance du contrôle des activités commerciales, notamment dans les secteurs sensibles liés à l’alimentation et aux produits chimiques.

Les investigations pourraient se poursuivre afin de déterminer l’origine du produit et d’identifier d’éventuels complices ou circuits de distribution.