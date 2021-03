Il dépouillait des petites filles à Medéa, un individu enfin arrêté

Un individu âgé de 24 ans a été enfin identifié et arrêté par les éléments de la police de la wilaya de Médea. Ce malfaiteur, qualifié de dangereux, n’avait aucun scrupule à déposséder des petites filles qui sortaient de l’école de leurs biens.

Les éléments de la police relevant de la wilaya de Medéa, et plus précisément de la commune de Ksar El Boukhari, ont pu mettre la main dernièrement sur un dangereux voleur qui ciblait des petites filles, comme cela est rapporté par le journal arabophone Al Khabar.

Il volait des boucles d’oreilles aux petites filles !

14 petites filles, qui sont scolarisées au niveau de plusieurs écoles primaires de la région, ont été dépouillées par cet individu qui n’hésitait pas à user de menace et parfois de violence. Le but de ce voyou était de déposséder les petites filles de leurs boucles d’oreilles, et de les revendre ensuite. Certains parents de ces petites filles victimes de ce voleur, affirment que leur progéniture souffrent encore de séquelles psychologiques après ce qui leur est arrivé.

Ce voyou a été arrêté suite a des informations qui sont parvenues au niveau des services de sécurité. C’est un parent de l’une des victimes qui a contacté la police suite à la tentative de ce voleur d’attirer sa fille en usant de bonbons, et ce devant l’immeuble ou cette dernière habitait. Ce voleur a ensuite usé de menaces, puis de violences.

Suite à son arrestation, le voleur a été reconnu coupable, et il a écopé de 5 ans de prison ferme suite à sa comparution immédiate lors d’une séance tenue dimanche dernier au niveau du tribunal de Ksar Al Bukhari. Un bijoutier qui achetait apparemment les boucles d’oreilles que ce voyou volait aux petites filles, a été également condamné à un an de prison ferme, indique la même source.