Il découvre Alger, un Italien teste le célèbre « Roi de la Loubia »

Il est vrai que l’Algérie est loin de suivre ses voisins, la Tunisie et le Maroc, en matière de tourisme de masse. Cependant, ces derniers temps, de plus en plus de touristes étrangers s’intéressent à l’Algérie, en tant que destination touristique authentique.

En effet, les nombreux témoignages partagés par ces voyageurs en témoignent du succès que fait l’Algérie auprès de ses visiteurs. La diversité de ses paysages, ces nombreux monuments historiques et les étendues de sable au Sahara ne sont pas les seuls facteurs qui marquent les voyages en Algérie.

Ces touristes étrangers ne tarirent pas d’éloges sur le peuple algérien connu pour son hospitalité. La cuisine algérienne représente l’un des aspects qui séduisent les visiteurs de l’Algérie, notamment les plats emblématique et populaire, comme la Loubia.

Quand un touriste italien teste la Loubia algérienne

À de nombreuses occasions, la cuisine algérienne a fait ses preuves et s’est distinguée dans plusieurs classements. Le plus récent, remonte au mois de décembre dernier, en effet la cuise algérienne a été sacrée la meilleure en Afrique, par TasteAtlas.

Dans ce sillage, de nombreux touristes qui ont gouté à la cuisine algérienne n’ont pas regretté leur choix. C’est le cas de Jesse, un jeune voyageur italien, qui a décidé lui aussi de s’attabler chez le « Roi de la Loubia » à Alger et de gouter à son plat phare, la Loubia.

Dans une vidéo partagée sur Tiktok, on le voit partager son repas avec d’autres Algériens. En effet, suite la dégustation de la Loubia, Jesse confie que le goût est « grandiose ».

Jesse a également eu l’occasion de profiter d’un petit déjeuner « à l’Algérienne » qu’il qualifie d’un mixte entre la France et l’Italie, son pays d’origine. Le voyage de Jesse à la capitale se poursuit avec une visite au Mémorial des Martyrs, où il fait la découverte de la liste des amis étrangers de la révolution algérienne.

