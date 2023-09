Il déchire le passeport d’un voyageur, un agent de l’aéroport d’Alger lourdement condamné

Dans une affaire des plus rocambolesques, un agent d’entretien à l’aéroport international d’Alger a été arrêté et condamné pour une raison insolite. Après avoir tenté de voler de l’argent à un voyageur, il s’est saisi du passeport de ce dernier et l’a détruit pour l’empêcher de porter plainte.

Un agent d’entretien de l’aéroport écope d’une lourde peine pour destruction de documents appartenant à autrui

Le procureur du tribunal de Dar el Beida a requis une peine de prison ferme d’un an et une amende de 100 000 dinars, avec dépôt immédiat, à l’encontre d’un agent d’entretien à l’aéroport international Houari Boumediene ce dimanche. Le prévenu est accusé de vol ainsi que de destruction délibérée de documents appartenant à autrui.

Le suspect a été poursuivi après avoir été appréhendé en flagrant délit de vol d’un sac appartenant à un voyageur, un coach sportif, de la région de Boufarik, dans la wilaya de Blida. Il aurait dérobé 1 000 dinars et 50 euros au voyageur, déchiquetant au passage le passeport de la victime et le jetant à la poubelle pour éviter tout soupçon.

Après s’être aperçu que son document avait disparu, le voyageur, qui revenait d’un séjour en Tunisie, a immédiatement porté plainte à la sécurité de l’aéroport.

Grace aux images des caméras de surveillance, le suspect a pu être identifié et repéré. Il a ainsi été appréhendé par les forces de l’ordre aussitôt et remis à la justice pour répondre de ses actes.

Lourde condamnation à la clé pour le prévenu

Lors de l’audience, le suspect n’a pas nié les faits et a tout de suite avoué avoir volé le sac et avoir détruit le passeport de la victime en le jetant à la poubelle.

Outré par le caractère inhabituel des faits, le magistrat en charge de l’affaire aurait ainsi fortement réprimandé le suspect pour la destruction du passeport. Les affaires de vol à l’aéroport étant monnaie courante à travers le pays et dans le monde.

De son côté, la victime a renoncé à demander un dédommagement devant le tribunal. Le suspect a néanmoins été convoqué ultérieurement devant le bureau du procureur pour rédiger un procès-verbal de destruction afin de permettre à la victime de faire refaire son passeport.