Il change son nom pour pouvoir jouer en Algérie : Kerkhof dévoile son secret

À l’annonce de la liste des joueurs algériens sélectionnés pour la double confrontation face à l’équipe du Niger, le public algérien a fait connaître d’un nouveau au sein de l’effectif du sélectionneur, Djamel Belmadi.

Ainsi, en tête de gondole des défenseurs algériens, le nom de Kévin Guitoun est apparu pour la première fois en équipe d’Algérie. Prêtant à confusion, les fans des Verts ont dû se renseigner davantage pour connaître la nouvelle recrue des Fennecs. Ainsi, Kévin Guitoun n’est rien d’autre que le latéral de Bastia, Kévin Van Der Kerkhof.

Revenant sur sa première convocation avec l’équipe de Djamel Belmadi, Kerkhof a dit, « Un rêve qui se réalise. Très heureux et fier d’être sélectionné avec l’équipe nationale d’Algérie. C’est une fierté de représenter le peuple algérien. » lit-on sur son compte Twitter.

𝚄𝚗 𝚛𝚎̂𝚟𝚎 𝚚𝚞𝚒 𝚜𝚎 𝚛𝚎́𝚊𝚕𝚒𝚜𝚎, 𝚝𝚛𝚎̀𝚜 𝚑𝚎𝚞𝚛𝚎𝚞𝚡 𝚎𝚝 𝚝𝚛𝚎̀𝚜 𝚏𝚒𝚎̀𝚛𝚎 𝚍´𝚎̂𝚝𝚛𝚎 𝚜𝚎́𝚕𝚎́𝚌𝚝𝚒𝚘𝚗𝚗𝚎́ 𝚊𝚟𝚎𝚌 𝚕´𝚎́𝚚𝚞𝚒𝚙𝚎 𝚗𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗𝚊𝚕 🇩🇿

𝚄𝚗𝚎 𝚏𝚒𝚎𝚛𝚝𝚎́ 𝚍𝚎 𝚛𝚎𝚙𝚛𝚎́𝚜𝚎𝚗𝚝𝚎𝚛 𝚕𝚎 𝚙𝚎𝚞𝚙𝚕𝚎 🇩🇿. Tahia🇩🇿 pic.twitter.com/De59xS5ygl — 𝚅𝚎́𝚍𝚎́𝚔𝚊 (@Vedekss) March 18, 2023

Dans un autre registre, le nouveau latéral de l’équipe d’Algérie a dévoilé les détails de son changement de nationalité, « Lorsque j’ai fait les papiers pour obtenir mon passeport algérien, la loi stipulait que je devais porter le nom du parent qui est d’origine algérienne. » dit-il au journal l’Équipe.

Le latéral de Bastia, pensionnaire de la Ligue 2 française, a ajouté, « Van Den Kerkhof, c’est le nom de ma mère, et comme c’est mon père qui est Algérien, j’ai dû prendre son nom pour avoir le passeport. Maintenant, j’ai les deux noms. Van Den Kerkhof sera utilisé en France, mais en Algérie, ce sera Guitoun » explique-t-il. Ainsi, le joueur de 27 ans a tout révélé quant à son nom.

Listes de l’équipe d’Algérie : retour sur les nouveautés de Belmadi

Pour ce premier rendez-vous de l’année civile de 2023, le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, a fait appel à 25 joueurs. Parmi ces 25 joueurs qui auront pour mission de faire un sans faute contre l’équipe du Niger, on trouve 6 nouveaux noms.

En effet, prônant le rajeunissement de l’effectif des Verts, le sélectionneur Belmadi a convoqué 6 joueurs dont la moyenne d’âge laisse du bon à présager. Dans la ligue défensive, les Verts compteront, désormais, sur les arrivées de Kévin Van Der Kerkhof, Rayane Ait-Nouri, Jaouan Hadjam et Zinédine Belaïd.

Très fier de rejoindre les rangs de la sélection algérienne. C’est pour moi un réel choix du cœur et une fierté de porter ce maillot. Un merci à la fédération française pour les années passées sous le maillot bleu. Une nouvelle page s’écrit avec ce grand pays. TAHIA DJAZAIR 💚 pic.twitter.com/st4rodpRar — Badredine Bouanani (@b_bouanani_) March 18, 2023

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Aït Nouri (@r.aitnouri)



Ce dernier, et suite à ses performances honorables lors du CHAN 2022, a été sélectionné pour la première fois en équipe d’Algérie. Hadjam, Ait-Nouri et Kerkhof (Guitoun) seront les nouveaux latéraux algériens et disputeront une place dans le 11 de Belmadi entre eux.

L’attaque algérienne a été renforcée par l’arrivée de Badrédine Bouanani (18ans) et Farès Chaibi (20ans). On peut également noter le retour du jeune Kadri et du portier Alexandre Oukidja.