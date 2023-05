Il brille par son talent au club de Chelsea, un enfant d’origine algérienne fait le buzz

Un jeune talent d’origine algérienne émerge en Angleterre et fait chavirer la toile. Maxi Mallem, 9 ans, est le nouveau protégé des internautes algériens.

Continuant sa formation au sein du centre du club londonien de Chelsea, Maxi fait parler son talent et est sur les radars des scouts algériens. Le don de Maxi pour le dribble, le geste vif et la rapidité sur le terrain est facilement constaté dès qu’il touche le ballon.

Percutant, l’enfant d’origine algérienne n’hésite pas à prendre l’initiative et à signer son coup de génie sur le rectangle vert.



L’enfant Maxi Mallem évolue actuellement dans la catégorie des U10 du club de Chelsea en Angleterre. Dès les premières confirmations par rapport à son origine, la toile algérienne s’est enflammée et a souhaité un avenir radieux au jeune joueur anglo-algérien.

Le comparant à des joueurs de standing mondial, de nombreux spectateurs se frottent d’ores et déjà les mains quant à son éventuel choix de représenter l’Algérie. En regardant les compilations du jeune Maxi Mallem, on ne s’enlace pas de ses dribbles et on se demande parfois comment un si jeune enfant est aussi pétri de talent.





Ses prestations sur terrain lui ont valu de nombreux prix et autres consécrations lors des tournois de sa catégorie. Principale distraction de beaucoup de spectateurs, Maxi Mallem est une des pépites à suivre. Déjà sous les projecteurs, l’enfant doit parcourir un long chemin pour peaufiner son talent incontesté.

Maxi Mallem : la toile s’enflamme pour l’enfant d’origine algérienne de Chelsea

Suite à la publication d’une photo du jeune Maxi Mallem portant la tunique de l’équipe d’Algérie, la toile s’est enflamé à l’idée qu’il puisse, un jour, porter le maillot de la sélection première de l’Algérie.

الجزائري/ الانجليزي 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇩🇿 » مكسي معلم » لاعب تشيلسي بقميص المنتخب الجزائري

بعض مهارات هذه الموهبة : https://t.co/KnqrVmai2i pic.twitter.com/tUXA3NR2Ff — Les Talents Algériens (@mohssenpatriota) May 23, 2023

Kevin de Bruyne algerien — NeyCry🇩🇿🇵🇸 (@NeyCry_23) May 24, 2023