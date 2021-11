Il brille en ligue 1: Boudebouz revient sur son parcours et son avenir

Grâce à leur haute performance avec la sélection nationale, plusieurs, voire tous les joueurs de l’équipe nationale évoluent dans d’autres clubs professionnels.

On a le capitaine des Verts, Riyad Mahrez, qui évolue dans le grand club anglais Manchester City, Said Benrahma à West Ham United, Baghdad Bounedjah à Al-Sadd et Ryad Boudebouz à l’AS Saint-Étienne.

Dans une interview accordée au média sportif français L’Équipe, le milieu offensif algérien a livré plusieurs déclarations quant à sa carrière ainsi que son avenir. Ce dernier n’a pas caché également son amour et sa passion pour le ballon rond, où il a déclaré : » j’aime le foot plus que tout « .

Boudebouz ne compte pas prendre sa retraite actuellement

Le natif de Colmar a révélé son intention de continuer à jouer pendant des années et a également parlé de son avenir footballistique.

« Je ne pense vraiment pas en ce moment à prendre ma retraite de joueur, jusqu’à ce que je sois sûr de ne pas pouvoir courir sur le terrain », affirme le meneur de jeu de l’AS Saint-Étienne.

« Par la suite, j’essaie de passer à l’entraînement, afin de pouvoir toujours jouer pendant les séances d’entraînement », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, il est utile de rappeler que Ryad Boudebouz, 31 ans, a remporté le prix du meilleur joueur de son équipe lors de la récente confrontation face à son homologue l’Espérance sportive Troyes Aube Champagne.