Il brandit une fausse arme sur TikTok : un internaute arrêté pour propos haineux à Alger

La police algérienne a arrêté, à Alger, un jeune Tiktokeur accusé d’avoir diffusé un discours haineux et discriminatoire sur les réseaux sociaux. L’individu, dont l’identité n’a pas été révélée, aurait également proféré des menaces visant spécifiquement les citoyens d’une région du pays, tout en exhibant une arme factice dans une vidéo publiée sur TikTok.

Selon un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), le suspect a été interpellé puis présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Dar El Beida, à Alger. Les autorités indiquent qu’il est désormais entre les mains de la police et qu’une procédure judiciaire a été engagée à son encontre.

TikTok : la police algérienne met fin aux dérives d’un internaute provocateur

L’affaire a débuté lorsque le Tiktokeur en question a mis en ligne une vidéo virale dans laquelle il tenait des propos racistes et incitant à la haine, tout en menaçant de recourir à la violence contre les habitants d’une région algérienne. Dans cette séquence, il apparaissait brandissant une arme en plastique, qu’il faisait passer pour une arme réelle, dans une mise en scène destinée à intimider et choquer les internautes.

Face à la gravité de ces déclarations, la brigade de la police judiciaire de Dar El Beida a immédiatement ouvert une enquête préliminaire. Les investigations ont permis d’identifier rapidement le mis en cause. Après son arrestation, les enquêteurs ont saisi le matériel informatique utilisé pour la diffusion des contenus incriminés, notamment un smartphone, ainsi que l’arme factice qui figurait dans la vidéo.

Il brandit une arme factice dans une vidéo

Une photo diffusée par la DGSN montre le suspect menotté, les mains attachées derrière le dos, et, sur une table devant lui, l’arme factice saisie par les policiers. L’image illustre la fermeté des autorités face à ce type de comportements en ligne.

La DGSN rappelle, dans son communiqué, que la diffusion de discours de haine et de discrimination constitue un délit puni par la loi. Depuis 2020, l’Algérie s’est dotée de la loi n°20-05 du 29 avril 2020, publiée au Journal officiel, qui vise à prévenir et sanctionner toute incitation à la haine ou à la violence.

Ces dernières années, les services de sécurité ont multiplié les arrestations d’internautes accusés d’utiliser les plateformes sociales pour diffuser des messages haineux, des contenus immoraux ou encore des fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public.

Par cette nouvelle affaire, la DGSN réaffirme sa volonté de lutter contre les dérives sur les réseaux sociaux et de faire respecter la loi face à ceux qui utilisent Internet pour propager la haine et la division.