Il avait sauvé une femme de la noyade, l’Algérien Nadir honoré pour sa bravoure en Belgique

Le mois de mai dernier, une vidéo d’un ressortissant algérien qui sauve une dame de la noyade en Belgique a fait le buzz sur la toile. Nadir, un jeune Algérien en situation irrégulière en Belgique, n’a pas hésité à mettre son sort en danger et de plonger au secours de la dame en question.

Les faits remontent au 26 mai dernier, en passant à côté de la rivière de La Meuse, Nadir Bechekat a décidé de profiter d’un instant de tranquillité sur le quai de quai du Roi Albert à Bressoux, lorsqu’il a vu la dame tomber à l’eau.

Le conseil communal de Liège décerne la médaille de reconnaissance de la ville à Nadir Bechekat

En saisissant son courage, Nadir a directement sauté dans la Meuse pour tenter de sauver la dame qui se noie, dans la rivière. Malgré les conditions difficiles et le courant qui devient de plus en plus fort et inattendu, Nadir avait réussi à sauver la vie de cette dame.

Son acte courageux a été filmé par les passants qui ont assisté à la scène et a été largement diffusé sur les réseaux sociaux. Les internautes, mais aussi la communauté belge, ont salué son acte de bravoure et l’ont acclamé héros, malgré sa situation irrégulière dans le pays.

Par ailleurs, son courage et son geste héroïque n’ont pas passé inaperçu auprès des autorités belges. En effet, lundi 11 septembre 2023, le conseil communal de Liège ont décidé de récompenser Nadir Bechekat. Une médaille de reconnaissance de la ville de Liège, en Belgique, lui a été décernée pour honorer sa bravoure.

🇧🇪 FLASH – Un jeune #Algérien en situation irrégulière, Nadir, n'a pas hésité à se jeter à l'eau pour sauver la vie d'une personne âgée de la noyade, à #Liège. Il a maintenu la victime hors de l'eau jusqu'à l'arrivée des secours 👏. pic.twitter.com/8CQtcOsY8A — Tajmaât (@Tajmaat_Service) May 27, 2023

