Il aurait insulté l’arbitre après son expulsion, Bensebaini risque gros

Ramy Bensebaini aurait lancé un mot inapproprié après son expulsion lors du dernier match face à Fribourg. La fédération allemande de football va enquêter sur l’affaire. Le joueur risque une lourde sanction.

Ramy Bensebaini s’est vu expulsé en l’espace de quatre secondes seulement. Et ce, à l’occasion du match ayant opposé son équipe, Borussia Mönchengladbach à Fribourg (0-0) en Bundesliga.

En effet, Après une faute sifflée contre M’Gladbach, Bensebaini a tiré dans le ballon en tribunes. Il a pris un carton jaune, et a applaudi l’arbitre comme signe de contestation. Ce dernier n’a hésité de lui infligé un autre carton jaune, synonyme de cartons rouge et expulsion.

Mais le latéral gauche de la sélection nationale ne devrait finalement pas se contenter d’un seul match de suspension. Il risque une lourde sanction de la part de la commission de discipline de la fédération allemande de football.

Bensebaini lourdement sanction par la DFB ?

En effet, et selon plusieurs médias allemands, le natif de Constantine aurait lancé un mot inapproprié après son expulsion. On parle d’une insulte envers l’arbitre de la rencontre. Plusieurs sites allemands ont mis la lumière sur une vidéo où on voit le joueur prononcer un mot « mal placé » à partir du tunnel du vestiaire après avoir écopé du carton rouge.

Selon toujours les médias allemands, la commission de discipline de la fédération allemande de football va enquêter sur l’affaire. Elle devrait convoquer le latéral gauche des Verts pour audition. Ce serait l’occasion pour lui pour se défendre.

Mais puisqu’il y a une vidéo à l’appui, ce dernier devrait écoper d’une lourde sanction. C’est dans les prochains jours qu’on en saura.

Bensebaini a une fois de plus fait preuve de ses attitudes susceptibles de plomber des matchs. A 27 ans, il doit comprendre qu’il doit se montrer plus appliqué et responsable dans son comportement, d’autant plus qu’il évolue dans l’un des meilleurs cinq championnats européens.