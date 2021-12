Il agresse des femmes âgées en Espagne : encore un Algérien écroué

Il n’y a rien de plus odieux et de plus lâche que de voir un homme s’en prendre à une femme, surtout lorsque cette dernière est âgée. C’est le cas de ce jeune Algérien vivant en Espagne. Choisissant pour cibles de vielles personnes, il agresse et vole ses victimes. Le jeune a a été arrêté à Barcelone pour « vol sur des personnes âgées ».

Les faits remontent au mois dernier, lorsqu’un jeune Algérien âgée de 20 ans s’est introduit dans un immeuble prenant pour cible une vielle dame. S’apprêtant à prendre l’ascenseur, il se jette violemment sur la victime s’emparant de son sac et de son téléphone avant de prendre la fuite, selon le journal espagnol La Vanguardia.

Choquée, la victime tente de le suivre dans la rue mais en vain. Par un heureux hasard, un passant a entendu le cri de la dame et a pu récupérer son sac. Grace à la caméra de surveillance, la police a réussi à intercepter le voleur. Il a été arrêté le 3 décembre dernier.

Un coutumier du fait!

Après une enquête menée par la police locale, le jeune homme semble être un coutumier du fait. En effet, il est accusé d’un autre vol qui a eu lieu le 14 novembre dernier à Barcelone. La victime était une octogénaire. Le voleur a donc bousculé violemment la dame et l’a projetée au sol avant de s’enfuir avec son sac à main.

Grièvement blessé, la victime a été admise dans un centre hospitalier pour des soins intensifs pendant plusieurs jours.