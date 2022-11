Il agressait sexuellement des mineurs : un Algérien condamné en France

Il y a quelques jours, les parents d’élèves du 15e arrondissement de Paris ont reçu appel à vigilance de la part des directeurs des établissements scolaires. Cet appel, signalant la présence d’une personne malveillante qui s’en prend aux élèves dans le quartier, a suscité les inquiétudes de ces parents qui demandent de savoir davantage sur cette personne.

Cette personne est soupçonnée d’agressions sexuelles sur mineurs. En effet, le vendredi 18 novembre dernier, vers 7 h 30 du matin, cet individu s’en serait pris à un adolescent. Sous la menace d’un couteau et d’une arme à feu, il a tenté des attouchements à caractère sexuel. SUite au passage d’une femme dans la rue, le jeune homme a réussi à prendre la fuite.

Par ailleurs, vers 8 h 30 du matin, ce présumé agresseur s’en serait pris à une autre personne, âgé de 16 ans. Et ce, au niveau de l’angle des rues Lacordaire et Cévennes. Fort heureusement, cet adolescent ne s’est pas laissé faire et s’est défendu en lui donnant un coup de poing dans la figure.

Il agressait sexuellement des mineurs : un Algérien arrêté à Paris

Afin de déposer plaintes, les victimes de ces deux agressions ont été conduites vers le commissariat central. Une enquête a été lancée pour des chefs d’agression sexuelle sur mineurs. Mais aussi, pour vol avec violence du sac à dos d’un élevé de l’établissement scolaire Sainte Elisabeth.

Lors des investigations, les enquêteurs ont réussi à récupérer les images de vidéosurveillance d’un commerce du quartier. Le lendemain, il a été repéré par les éléments de police de la BLAST. Et ce, au niveau de la gare du nord. Suivi discrètement par ces derniers, cet individu a tenté d’agresser deux autres mineurs, sans succès. Puis enchaine avec une troisième personne avant d’être interpelé en flagrant délit le samedi 19 novembre dernier.

Il écope une lourde peine de prison

Il s’agit d’un Algérien, âgé de 24 ans, en situation irrégulière en France. Face aux nombreux éléments qui le pointe du doigt, cet Algérien a nié les accusations et prétend être un mineur marocain. Connu par les services judiciaire, l’Algérien en question a été placé en garde à vue. Et ce, avant d’âtre présenté, en comparution immédiate, devant le tribunal, mardi dernier.

Ce dernier a prononcé contre cet agresseur de Paris, quatre ans de prison ferme. Avec, notamment, une interdiction du territoire français pendant dix ans. À l’issue de sa peine, il sera placé en rétention administrative en vue de son exclusion.