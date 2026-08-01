Il abat son frère et prend la fuite : Un conflit d’héritage vire au drame à Médéa 

Un mort, un blessé grave et un suspect en fuite. C’est le bilan brutal d’une fusillade survenue à Médéa, où un homme a retourné une arme à feu contre son propre frère et son neveu.

Le mobile ? Un litige d’héritage qui couvait depuis la mort du père, il y a plusieurs années, et qui a finalement explosé dans un déchaînement de violence meurtrière.

Un frère abattu à bout portant, un neveu touché à l’épaule

Les faits se sont déroulés avec une brutalité foudroyante. Selon les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, l’auteur des tirs a d’abord visé son frère à bout portant.

La victime est décédée sur le coup. Sans s’arrêter, l’homme a ensuite fait feu sur son neveu, l’atteignant à l’épaule. Blessé mais conscient, le jeune homme a été pris en charge par les secours et transféré en urgence vers l’hôpital de Tablat pour y recevoir les soins nécessaires.

Derrière cet acte, des années de tensions accumulées autour du partage des biens successoraux laissés par le père de famille.

🟢 À LIRE AUSSI : Un grave accident de bus fait 25 morts et 44 blessés à Boumerdès

Ce type de différend, souvent laissé sans règlement formel, peut transformer des fratries en adversaires. Dans ce cas précis, la rancœur a fini par franchir un seuil que rien ne pourra effacer.

La Gendarmerie nationale mobilisée, le fugitif toujours introuvable

Alertés immédiatement après les coups de feu, les éléments de la Gendarmerie nationale ont investi les lieux pour sécuriser la zone et procéder aux premières constatations.

Une enquête judiciaire a été ouverte sans délai afin d’établir avec précision la chronologie des événements et les circonstances exactes du double tir.

Parallèlement, un vaste dispositif de recherche a été déployé pour retrouver le suspect, qui a pris la fuite immédiatement après les faits. À l’heure où ces lignes sont écrites, l’homme demeure introuvable.

Les litiges d’héritage, terreau de violences intrafamiliales en Algérie

Le drame de Médéa n’est pas un cas isolé. L’Algérie enregistre régulièrement des faits divers où des conflits familiaux non résolus dégénèrent en tragédies irréparables. Les querelles successorales figurent parmi les déclencheurs les plus fréquents de ces violences, aux côtés des différends conjugaux et des tensions liées au logement.

Ces drames posent avec acuité la question des mécanismes de prévention et de médiation familiale. Un héritage non réglé peut rester en suspens des années, voire des décennies, avant de se transformer en poudrière.

La justice algérienne est régulièrement saisie de ces affaires, mais le passage à l’acte violent survient souvent bien avant toute décision judiciaire.

🟢 À LIRE AUSSI : Affaire de l’acide dans un abreuvoir pour dromadaires : deux suspects arrêtés (vidéo)

À Médéa, une famille est désormais brisée. Un homme est mort. Un jeune homme se remet de ses blessures à l’hôpital. Et quelque part, un suspect court toujours, tandis que les gendarmes resserrent progressivement leur étau.