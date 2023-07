« Il a volé mon sketch », Abdelkader Secteur accuse Gad Elmaleh de plagiat (vidéo)

L’humoriste algérien, Abdelkader Secteur, fait une lourde révélation et accuse un humoriste célèbre de plagiat. En effet, invité de la chaîne Echorouk, l’humoriste algérien, Abdelkader Secteur, de son vrai nom, Abdelkader Arahman, a accusé l’humoriste marocain, Gad Elmaleh, de plagiat.

Ainsi, le natif de Ghazaouet à Tlemcen a dit, « Il y a un humoriste connu qui m’a volé un sketch très important. » explique-t-il.

Indigné, Abdelkader Secteur ajoute, « Ce n’est pas la première fois qu’il me vole. Il m’a déjà volé un sketch auparavant. » indique-t-il.

En réponse à question de l’animatrice de l’émission d’Echorouk sur l’identité d’humoriste en question, Secteur a répondu sèchement, « C’est Gad. Oui, Gad Elmaleh. » affirme Abdelkader Secteur.

Gad Elmaleh plagie Abdelkahar Secteur : le message fort de l’humoriste algérien

Phénomène très répandu dans la sphère de la création et le monde des idées, le plagiat ne cesse d’animer les départs les plus féroces. Pour l’humoriste algérien, Abdelkader Secteur, cette question est sujette à interprétation.

Il dit au micro d’Echorouk, « Croyez-moi, je n’aurai aucune rancune si un jeune humoriste prendrait l’un de mes sketchs. Il vient de commencer et veut faire un nom dans ce domaine, ça je le comprends parfaitement et je ne lui en voudrais pas. » déclare Abdelkader Secteur.

Il poursuit, « Par contre, ceux qui sont connus et n’hésitent pas à prendre mes sketchs, ça… et le pire, j’ai vu des commentaires et tout le monde lui disait que c’était le spectacle d’Abdelkader Secteur. » ajoute l’humoriste algérien.

Finalement, Abdelkader Secteur a conclu, « Je ne lui ai pas demandé de reconnaître que c’était mon sketch, car j’ai confiance en moi. Je sais écrire et apporter du nouveau. J’ai confiance en mes capacités et je suis talentueux. » dit au micro d’Echorouk.