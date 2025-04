Il a visité 197 destinations : le globe-trotteur Drew Binsky classe l’Algérie parmi ses préférées

Peu d’individus peuvent se vanter d’avoir visité 197 pays à travers le monde, un exploit que le globe-trotteur Drew Binsky a accompli. Récemment, il a dressé une liste de ses destinations africaines favorites, l’Algérie en fait partie.

Explorateur et Youtubeur, Drew Goldberg, plus connu sous le nom de Drew Binsky, a réussi le défi de visiter 197 pays à travers le monde, ce qui l’a poussé à classer ces destinations préférées de chaque continent.

Alger parmi les villes préférées de Drew Binsky

Dans une récente vidéo partagée sur sa chaîne YouTube, qui compte 5.33 millions d’abonnés, Drew Binsky a classé les 54 pays d’Afrique, de son préféré à son moins préféré. L’Algérie fait partie de son top 10 africain.

Dans ce sillage, Binsky a souligné la grande gentillesse, l’hospitalité et l’accueil chaleureux des Algériens : « Ils sont super sympas, très hospitaliers et très accueillants » a-t-il déclaré dans sa vidéo, tout en expliquant que la capitale Alger est la plus grande ville du pays, et la troisième ville méditerranéenne.

« C’est vraiment une ville très agréable et il est très sûr de s’y promener, ce qui est également un point à noter si vous voyagez seul » a-t-il confirmé tout en cassant les préjudices qui entourent cette destination, encore méconnue. Ce qui a marqué le plus son périple en Algérie est l’absence d’un tourisme de masse qui le laisse profiter pleinement des sites les plus emblématiques du pays.

« Les ruines romaines de Timgad sont impressionnantes. Vous devriez mettre l’Algérie sur votre liste de voyage ! Il y a tant de choses à voir que j’en perds mes mots. Pour visiter les mêmes ruines en Italie, on paie des taxes élevées et on doit attendre vraiment longtemps« , a-t-il déclaré.

Qui est Drew Binsky, le Youtubeur qui a fait le tour du monde ?

Ancien enseignant, Drew Binsky a tout laissé en 2015, dans le but de devenir un globe-trotteur à plein temps. Pour financer ses voyages, il a directement créé sa chaîne YouTube, qui compte aujourd’hui plus de 5.33 millions d’abonnés.

Ses vidéos offrent un aperçu varié du monde, allant du quotidien en Corée du Nord, en passant par ses villes préférées, aux conseils voyages, jusqu’aux témoignages poignants de Syriens ayant fui la guerre.

Ses périples, à travers le globe, l’ont mené à faire des rencontres insolites en Papouasie et à parcourir la ville la plus étroite du monde en Chine. Il a aussi vécu des expériences surprenantes comme obtenir un repas complet à seulement 3 livres sterling en Ouzbékistan.

