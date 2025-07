Il a visité 124 pays : Nick Maddock pose ses valises en Algérie, voici ce qu’il en pense

L’Algérie est désormais une destination cochée sur le carnet de voyage de l’Américain Nick Maddock. Après avoir visité 124 pays, ce globe-trotteur a décidé de s’aventurer dans le plus grand pays d’Afrique, défiant ainsi les idées reçues sur cette destination.

Basé au Missouri, Nick Maddock est un créateur de contenu voyage d’origine américaine, regroupant plus de 78.5 K abonnés sur Instagram. Passionné de cultures et d’aventures, il partage ses explorations à travers 124 pays sur son blog « Nick goes Global », mais aussi sur Instagram et YouTube.

Après un roadtrip qui a fait le tour de 124 pays, il a choisi de découvrir l’Algérie. Entre immersion locale, découvertes culinaires et rencontres chaleureuses, il partage un regard neuf et sans filtre sur ce pays encore peu exploré par les touristes internationaux.

Le globe-trotteur américain Nick Maddock découvre l’Algérie

Dès ses premiers pas en Algérie, Nick a été surpris de découvrir cette destination. Son voyage a commencé à Oran, puis il a exploré Béjaïa, Alger et Constantine. Ce globe-trotteur a documenté l’intégralité de son périple en vidéos sur ses réseaux sociaux.

En effet, l’Algérie a révélé ses multiples à Nick Maddock, offrant à ce voyageur une série de découvertes inattendues. C’est l’exemple de la ville d’Oran, où il a découvert une ambiance décontractée et chaleureuse, même dans les salles de sport.

Dans la wilaya de Béjaïa, l’Américain a découvert la vie nocturne, notamment dans les plages privées, des endroits très prisés par les jeunes se transformant en un lieu de fête avec, DJs, concerts et baignades nocturnes. Nick a même plaisanté : « On pourrait croire être à Ibiza« .

Alger, Constantine… et une immersion gustative

Nick Maddock a également choisi de faire l’expérience du voyage par bus entre la capitale Alger et la ville des Ponts de Constantine. Ce voyage s’est avéré être une excellente surprise : « C’était propre, calme et économique, je le recommanderais même plus qu’un vol« .

Ce voyage a été également l’occasion de déguster des plats emblématiques de la cuisine et de la street food algérienne, dont la Garantita, dans les ruelles d’Alger. Le globe-trotteur a aussi l’occasion de se prendre en photo avec l’habit traditionnel algérien : « j’adore le fait que chaque région ait ses propres vêtements. Si je devais me marier en Algérie, c’est ce style que je porterais« .

En plus des lieux et des saveurs, l’accueil chaleureux, la gentillesse et la générosité des Algériens l’ont profondément marqué : « j’ai été mieux accueilli en Algérie que dans la plupart des pays du monde« .

