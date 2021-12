Il a tenté de tuer un Algérien : un Marocain écroué en Espagne

L’incident est survenu en mai 2020. Un ressortissant marocain a tenté de tuer à l’arme blanche un jeune algérien dans centre d’accueil en Espagne. Il a écopé d’une peine de six ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre.

Ce qui n’aurait dû être qu’un simple malentendu a tourné au drame. Un ressortissant marocain a été condamné mardi 14 décembre à 6 ans de prison ferme assorti d’une interdiction du territoire espagnole pour une durée de 5 ans pour tentative de meurtre sur un jeune algérien dans un centre de séjour temporaire pour immigrés ( CETI) en Espagne.

Une blessure de 30 cm au cou

Les faits remontent au 25 mai 2020, lorsqu’une simple discussion se transforme en une querelle qui a pu coûter la vie à un jeune algérien de 22 ans. En effet, le jeune marocain visiblement a bout de nerfs, agresse à l’arme blanche (un ciseau et un rasoir), un autre lui infligeant une grave blessure de 30 cm au niveau du cou pour laquelle il a dû être soigné en urgence dans un centre hospitalier.

Attestant la préméditation et la volonté de tuer, la parquer avait requis précédemment une peine de 10 ans de réclusion criminelle contre l’assaillant au vu de la gravité de l’acte commis.

Outre la peine de prison ferme, le mis en cause, qui a toutefois reconnu les faits, a été frappé d’une interdiction au territoire espagnole pour une durée de 5 ans à laquelle s’ajoute l’obligation de payer les frais de procédure, payer également 300 euros pour les blessures et un peu plus de 7 700 pour les séquelles causées à la victime, soit un total de 8 005 euros.