Il a tenté de tuer son voisin : un repris de justice lourdement condamné

La Cour criminelle de première instance de Dar El-Beïda a condamné, ce lundi, un repris de justice âgé de 30 ans, identifié par les initiales T.M.M., de 10 ans de prison ferme pour tentative d’homicide volontaire sur son voisin, un père de famille de 40 ans, M.M.H.. Les faits, d’une extrême gravité, ont failli coûter la vie à la victime, qui n’a dû son salut qu’à une prise en charge médicale rapide après avoir sombré dans le coma.

L’affaire remonte aux premières heures du matin du 25 mai 2025, dans un quartier à Aïn Taya. Selon les éléments révélés lors du procès, l’accusé a agressé sa victime devant son domicile en la surprenant par derrière. Armé d’un tournevis, il lui a porté un coup violent au niveau du cou, atteignant la trachée du côté droit, ce qui a provoqué sa chute et sa perte de connaissance. L’agression ne s’est pas arrêtée là, puisque l’accusé aurait également frappé la victime avec une pierre dans le dos.

Le caractère particulièrement choquant de l’affaire réside dans le comportement de l’accusé après l’agression. Alors que la victime gisait au sol entre la vie et la mort, il a tenté de l’achever en posant un lourd bloc de ciment sur sa tête, tout en proférant des menaces verbales. Les faits se seraient déroulés en présence de membres de sa famille, notamment sa mère, accusée d’avoir encouragé son fils.

🟢 À LIRE AUSSI : Attentat de Tiguentourine : ce que révèle le procès des 33 terroristes impliqués

Intervention des services de sécurité et médicalisation

Alertés, les services de la sûreté urbaine de Tamentfoust sont intervenus après un signalement faisant état d’une agression à l’arme blanche. La victime a été transportée en urgence vers l’hôpital d’Aïn Taya, avant d’être transférée à l’hôpital militaire d’Aïn Naâdja, son état étant jugé critique. Elle y a été placée en soins intensifs pendant 17 jours, après avoir subi une intervention chirurgicale. À sa sortie de l’hôpital, un certificat médical lui a été délivré, faisant état d’une incapacité temporaire de travail de 30 jours.

L’enquête a également mis en lumière un conflit ancien entre les deux hommes. L’accusé a reconnu avoir prémédité son acte, affirmant avoir agi par vengeance. Il reprochait à la victime d’être à l’origine de son incarcération dans une précédente affaire d’agression impliquant également le fils mineur de cette dernière. Selon les déclarations recueillies, l’accusé aurait surveillé sa victime à plusieurs reprises avant de passer à l’acte.

🟢 À LIRE AUSSI : Il tue sa mère et tente de faire passer l’acte pour un « accident » : un crime glaçant secoue Annaba

Conséquences judiciaires et condamnation

De son côté, la victime a expliqué au tribunal avoir été la cible de multiples agressions antérieures, touchant non seulement sa personne, mais aussi son fils et son véhicule, qui avait été vandalisé. Elle a également indiqué que l’accusé s’était présenté dans son quartier à plusieurs reprises dans les jours précédant les faits, dans le but manifeste de régler des comptes.

À l’issue des débats, le parquet a requis la réclusion criminelle à perpétuité pour tentative d’assassinat, au vu de la gravité des faits et de leur caractère prémédité. Le verdict rendu par la cour confirme la condamnation de l’accusé, mettant ainsi un terme judiciaire à une affaire qui a profondément choqué l’opinion locale par sa violence et ses circonstances aggravantes.

🟢 À LIRE AUSSI : Le Congrès américain salue le rôle clé de l’Algérie dans la lutte antiterroriste