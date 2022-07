Il a tenté de tuer sa femme : le récit insolite d’un Algérien en France

Sur la toile, on entend souvent de multiples histoires de violence, d’harcèlement mais aussi d’agression, dont plusieurs ont été commises par des Algériens. Cette fois-ci, il n’est pas question d’une simple affaire, mais d’une tentative d’empoisonnement insolite.

L’autre ? C’est un quinquagénaire aux origines algériennes. Disposant d’un titre de séjour valable jusqu’en 2026, cet Algérien réside en France depuis longtemps. Cependant, il y a environ deux ans, cet homme de 50 ans a été arrêté pour vivre le restant de sa vie, jusqu’à ce jour, derrière les barreaux de la prison.

Il a tenté d’empoisonner sa femme, un Algérien mis en détention provisoire

Depuis 2019, cet homme passe ses journées en cellule, dans la prison de Melun. En effet, celui-ci a été arrêté et mis en détention provisoire pour avoir menacé de mort sa femmes et ses beaux-parents. Ce mis en cause ne s’est pas arrêté à ce niveau, mais est allé jusqu’à concrétiser sa menace, et ce, en mettant de la Théralène dans leurs jus. Cette dernière est un médicament qui devient toxique en cas d’abus.

Pour déterminer l’état mental de ce quinquagénaire, celui-ci a été présenté à plusieurs expertises psychiatriques. Ces dernières ont révélé que ce dernier souffre déjà de problèmes psychiatriques, notamment de paranoïa. Par ailleurs, l’une des expertises a exigé un suivi intense pour soigner ce prévenu.

L’Algérien en détention provisoire jusqu’à son prochain procès

Le 27 juillet dernier, cet homme de 50 ans a été appelé pour comparaître devant le tribunal correctionnel de Melun. Et ce, pour revoir la décision de sa mise en détention provisoire. Devant le juge, ce mis en cause est resté fidèle à ses habitudes, silencieux et peu bavard. Face aux questions du juge, cet accusé a clairement exprimé son refus catégorique de se soigner.

De son côté, la défense de la victime, notamment son épouse, a pointé du doigt les risques que peut engendrer sa libération, vis-à-vis de sa cliente. Par ailleurs, après évaluation des bilans établis par l’expertise psychiatrique et en tenant compte des arguments de la défense, le tribunal correctionnel de Melun a décidé de maintenir le prévenu en détention provisoire jusqu’à son prochain procès, programmé pour le 7 septembre 2022.