« Il a sauvé une famille entière » : Tebboune ému par le récit d’un policier mort en héros à Jijel

Face aux incendies meurtriers qui ont récemment frappé plusieurs régions du pays, l’Algérie tout entière s’est levée dans un élan de solidarité remarquable.

De chaque wilaya, l’aide et la compassion ont afflué pour soutenir les sinistrés, illustrant une fois de plus la force et la cohésion d’un peuple uni comme un seul homme dans l’épreuve.

Cette profonde émotion nationale a également touché les plus hautes instances de l’État, à commencer par le président de la République, lui-même particulièrement ému par le drame et les actes d’héroïsme qui en ont émergé.

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C’est dans cet esprit de soutien et de proximité que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est rendu ce samedi à l’hôpital des grands brûlés de Zéralda afin de s’enquérir directement de l’état de santé des blessés évacués des zones sinistrées.

Élan de solidarité nationale au chevet des victimes

Lors de sa visite au chevet d’une patiente originaire de la localité d’El Ancer (wilaya de Jijel), le chef de l’État a écouté les explications du médecin traitant.

Ce dernier a raconté que la blessée figurait parmi les invités d’un mariage, installés dans l’attente du cortège nuptial, lorsque les flammes les ont soudainement encerclés, leur coupant toute possibilité de fuite.

Le médecin a également rendu hommage au courage d’un policier présent sur les lieux. Faisant preuve d’une grande bravoure, l’agent est parvenu à sauver une famille entière avant de succomber plus tard à ses blessures.

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Un récit poignant qui a profondément ému le président Tebboune, visiblement touché par l’héroïsme et le don de soi de ce jeune policier.

Sur place, Tebboune a souligné que les conditions météorologiques, notamment les rafales de vent, avaient favorisé la propagation rapide du feu et rendu les opérations d’extinction particulièrement difficiles.

Il a toutefois évoqué la piste d’actes criminels : « Il n’est pas concevable que les flammes se propagent avec une telle intensité de manière simultanée. Des enquêtes seront menées pour déterminer les causes réelles de ces départs de feu », a-t-il déclaré.

Entre devoir de mémoire et soutien absolu aux sinistrés

S’adressant aux victimes, le chef de l’État s’est voulu rassurant, affirmant que l’ensemble des cas, y compris les plus graves, feraient l’objet d’une prise en charge médicale complète au sein de cet établissement.

Il a tenu à saluer le professionnalisme et le dévouement des équipes médicales et soignantes de l’hôpital de Zéralda.

Lors de ce déplacement auprès des sinistrés, le président de la République était accompagné du Général d’Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et Chef d’État-Major de l’Armée nationale populaire, ainsi que du ministre de la Santé, Mohamed Seddik Aït Messaoudene.